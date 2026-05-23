Manuel Estrella resalta clima de estabilidad y confianza para invertir durante inauguración de EcoAcero

Presidente Abinader aseguró que la nueva planta fortalecerá la competitividad industrial y el desarrollo económico del país

Bartolo García

Villa Gautier, San Pedro de Macorís.– El empresario Manuel Estrella destacó la estabilidad económica, la seguridad jurídica y el crecimiento sostenido que vive la República Dominicana, durante la inauguración de la moderna planta industrial EcoAcero, encabezada por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña.

Estrella afirmó que el país atraviesa uno de sus mejores momentos para invertir, gracias a la combinación de paz social, estabilidad macroeconómica y confianza en las instituciones, factores que han permitido atraer importantes capitales y consolidar grandes proyectos industriales y turísticos.

“El país ofrece todas las condiciones para seguir creciendo y desarrollándose”, expresó el empresario, al resaltar que la República Dominicana ha logrado romper récords de inversión extranjera durante los últimos años.

Asimismo, valoró el trabajo conjunto entre el Gobierno y el sector privado para impulsar iniciativas estratégicas orientadas al fortalecimiento de la industria nacional, señalando que el empresariado dominicano continúa apostando por el país mediante reinversiones y expansión de operaciones.

Durante el acto, el presidente Luis Abinader sostuvo que la nueva planta de EcoAcero representa un impulso al desarrollo económico, la competitividad y la generación de empleos, destacando que este tipo de industrias fortalecen la capacidad productiva nacional y crean nuevas oportunidades para las comunidades.

El mandatario aseguró que el Gobierno continuará promoviendo iniciativas que faciliten las inversiones y fortalezcan el crecimiento industrial de la República Dominicana. Además, felicitó a la familia Estrella, técnicos y trabajadores que participaron en la construcción de la moderna instalación.

De su lado, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, afirmó que la República Dominicana vive un momento histórico impulsado por la alianza público-privada, el optimismo económico y el crecimiento exportador. Señaló que proyectos como EcoAcero consolidan al país como una potencia industrial y exportadora en la región.

Mientras, Pedro Estrella Tavares, CEO de EcoAcero, informó que la planta cuenta con tecnología de última generación y capacidad para producir 400 mil toneladas anuales de varillas, convirtiendo a la República Dominicana en el único país del Caribe con una infraestructura industrial de este nivel.

La actividad concluyó con el encendido simbólico de la planta encabezado por el presidente Abinader y ejecutivos de la empresa. Durante el acto también se destacó el impacto ambiental positivo del proyecto, gracias a sistemas modernos de eficiencia energética y reducción de emisiones, así como la generación de empleos y el dinamismo económico que aporta a San Pedro de Macorís y toda la región. #eljacaguero