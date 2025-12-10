República Dominicana, Cuba, Venezuela únicos países con campeones absolutos en Centroamericano de Pesas

SANTO DOMINGO. República Dominicana, Venezuela y Cuba son los únicos países con al menos, hasta la fecha, un campeón absoluto en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Halterofilia que se disputa en el Pabellón José Joaquín Puello, del Parque del Este.

Entre esas tres nacionales sobresale Venezuela como la única con dos atletas ganadores de las tres medallas de oro en sus categorías, al caer el tercer día de competencia del primer evento de prueba y único clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Venezuela cosecha campeones máximos en cada rama, República Dominicana tiene en

Dahiana Ortiz es su atleta más destacada y Cuba registra un monarca absoluto en masculino.

Por Venezuela se han coronado, hasta hoy miércoles, Wilkeinner Lugo y Génesis Rodríguez, monarcas en 65 y 58 kilogramos, respectivamente.

Mientras que la dominicana Ortiz se proclamó en la categoría liviana, los 48 kilogramos, durante el primer día de competencia del campeonato inaugurado el pasado lunes.

Otro Onate Araujo ha sido, por su parte, el primer y único campeón cubano en la cita regional donde se disputan las 160 plazas clasificatorias, 80 en cada género, para los Juegos Centroamericanos del Centenario.

El pesista antillano ganó las tres preseas doradas en 60 kilogramos.

El poco dominio de un país determinado habla del gran nivel de la competencia y refleja el empuje de otras naciones no tradicionales en el deporte de las barras, los discos y la plataforma, afirmó el director general del clasificatorio y presidente de la Federación Dominicana de Pesas, Willian Ozuna.

“El desarrollo que experimentan todos los países de Centroamérica y el Caribe nos dice que el trabajo se ha venido haciendo en los últimos años está dando los frutos esperados. Ahora mismo hay un marcado equilibrio”, afirmó el también ex presidente de la Federación Panamericana y miembro de la Federación Internacional de Halterofilia (IWF, por sus siglas en inglés).

La quisqueyana Ortíz

Dahiana, nativa de San Pedro de Macorís, dominó su división de los 48 kilogramos con relativa facilidad arranque y envión 86 y 107 kilos, así como el total con 193.

También en femenino, la venezolana Génesis Rodríguez fue avasallante contra sus rivales de los 58 kilogramos, donde la dominicana Alicia Féliz Vásquez ganó las tres preseas de plata.

Rodríguez se bañó de oro con alzadas de 97 en arranque, 123 de envión y totales de 220 kilos.

Mientras que en la rama varonil, Lugo, de Venezuela, ganó sus tres oros con 145 y 180 en arranque y envión, y con 325 en el total de kilos de los 71 kilogramos.

Onate, por su lado, tuvo más dificultades para imponerse en 60 kilogramos, siendo puntero en arranque y envión con 117 y 145, para un total de 262 kilos.

En arranque ganó el oro sobre el colombiano Duván Ferrer, quien levantó los mismos kilos, al igual que en clean & jerk el cubano Rainer Machado también alzó 145 kilos. Sin embargo, Onate ganó los oros al hacer la marca primero que sus rivales.

Este campeonato está dedicado al licenciado Luisin Mejía y tiene como Presidente del Comité Organizador al licenciado José Antolín Polanco Rosa, director del Consejo Nacional de Fronteras, institución que también respalda la justa.

Otros patrocinadores son los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026, el Gobierno de la República Dominicana, Centro Caribe Sport, CRESO, Planeta Azul, Ministerio de Deportes, INEFI, la IWF, Panamericana de Pesas y el Comité Olímpico Dominicano, entre otros.