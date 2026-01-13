República Dominicana consolida su liderazgo turístico gracias a gestión de David Collado, destaca FUNDATUR

Bartolo García

La Fundación de Apoyo al Desarrollo y Fomento del Turismo (FUNDATUR) valoró de manera positiva y contundente la gestión que viene realizando el ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado, al considerar que su labor ha sido determinante para lograr un crecimiento sostenido del sector turístico nacional.

El presidente de FUNDATUR, Alexis Moisés, afirmó que los resultados obtenidos por el turismo dominicano en los últimos cinco años son producto de una efectiva sinergia entre el sector público y el sector privado, liderada desde el Ministerio de Turismo.

Moisés, quien además es consultor y empresario turístico, señaló que el desempeño del sector se refleja claramente en el incremento constante de la llegada de visitantes internacionales, que solo en 2025 superó los 11.6 millones de turistas, una cifra histórica para el país.

Indicó que este crecimiento no solo se mide en cantidad de visitantes, sino también en el impacto positivo que ha tenido la cadena de valor del turismo sobre la economía nacional, fortaleciendo múltiples áreas productivas.

El titular de FUNDATUR destacó que los informes mensuales presentados por el ministro Collado evidencian un alto nivel de compromiso, planificación y determinación para continuar maximizando el potencial del turismo como principal motor económico de la República Dominicana.

Subrayó que este dinamismo se traduce directamente en la generación de empleos, tanto directos como indirectos, así como en un aumento sostenido de la demanda de bienes y servicios vinculados al sector turístico.

Alexis Moisés resaltó como un gran acierto de la actual gestión el impulso decidido a la diversificación de la oferta turística, lo que ha permitido ampliar el alcance del país hacia nuevos nichos de mercado.

Entre estos segmentos emergentes mencionó el turismo de lujo, de aventura, de salud y de congresos, los cuales han motivado el surgimiento de nuevos proyectos y emprendimientos que fortalecen la competitividad del destino dominicano.

A su juicio, el turismo dominicano aún tiene un amplio margen de crecimiento, por lo que consideró fundamental continuar desarrollando nuevas localidades y complejos turísticos a lo largo del territorio nacional.

Explicó que este proceso no solo atrae nuevas inversiones en hoteles y restaurantes, sino también en parques temáticos, excursiones y ofertas complementarias que enriquecen la experiencia del visitante.

Moisés recordó que, de manera directa, indirecta e inducida, el turismo aporta cerca del 19 % del Producto Interno Bruto del país, convirtiéndose en un eje transversal que impacta casi todos los sectores productivos.

Precisó que el valor agregado del turismo supera los 22 mil millones de dólares anuales, lo que reafirma su rol estratégico en la estabilidad y el crecimiento de la economía dominicana.

El presidente de FUNDATUR también destacó las inversiones realizadas por el Ministerio de Turismo en infraestructuras públicas, como playas, ríos, malecones, parques y plazas, así como en la mejora de accesos viales a zonas de interés turístico.

Finalmente, sostuvo que estas acciones han estimulado una mayor afluencia tanto de turistas nacionales como extranjeros, generando bienestar en las comunidades, mejorando la calidad de vida de la gente y consolidando a la República Dominicana como uno de los destinos turísticos más sólidos y competitivos del Caribe.