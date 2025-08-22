República Dominicana conquista IBTM Américas con histórica participación

Bartolo García

Ciudad de México.– La República Dominicana brilló en la décimo sexta edición de la feria IBTM Américas, el evento más importante del turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (MICE) en la región, consolidando su liderazgo en la industria.

El ministro de Turismo, David Collado, encabezó la participación del país, destacando que esta presencia forma parte de la estrategia de fortalecer los vínculos comerciales con Latinoamérica y posicionar al destino como referente de innovación, cultura y hospitalidad.

Collado estuvo acompañado por el embajador dominicano en México, Juan Bolívar Díaz, con quien inauguró el pabellón de República Dominicana en el evento. Allí reafirmaron el compromiso de ampliar la presencia en este mercado estratégico.

Uno de los momentos más destacados fue el encuentro histórico con más de 1,600 turoperadores y aliados de toda Latinoamérica, donde se presentaron los atractivos turísticos del país y la nueva campaña internacional de promoción, titulada “Dominicana te sonríe”.

La feria también sirvió de escenario para resaltar los resultados positivos del mercado mexicano, que se consolida como uno de los más importantes para el turismo dominicano. De enero a julio de 2025, el país recibió 84,395 visitantes mexicanos, lo que representa un crecimiento de 26 % respecto a 2024.

El año pasado, República Dominicana alcanzó la cifra récord de 117,400 turistas provenientes de México, lo que evidencia un interés sostenido por la oferta local y refuerza la necesidad de seguir trabajando en conectividad y promoción.

La delegación dominicana estuvo compuesta por 29 empresas, entre aerolíneas, cadenas hoteleras, operadores turísticos y DMCs, que sostuvieron encuentros de negocios con potenciales socios internacionales.

Entre las firmas participantes se destacaron Arajet S.A., Casa de Campo Resort & Villas, W Punta Cana, la Asociación de Hoteles de Santo Domingo, Otium International, Colonial Tour and Travel, The St. Regis Cap Cana Resort y Barceló Bávaro Grand Resort, entre otras.

La participación de estas empresas permitió mostrar una oferta diversificada que va desde turismo de lujo y aventura hasta servicios especializados en el segmento de reuniones y convenciones.

El ministro Collado subrayó que la apuesta es clara: fortalecer la diversificación del turismo dominicano, colocándose a la vanguardia en el segmento de negocios, sin dejar de lado el turismo tradicional de sol y playa.

En este contexto, también se resaltó el proyecto del nuevo Centro de Convenciones de Santo Domingo, que busca convertir a la capital en un hub regional para eventos internacionales.

Asimismo, se destacó la llegada de nuevas inversiones hoteleras enfocadas en infraestructura para el turismo MICE, lo que consolidará la posición del país como líder emergente en la región.

La presencia dominicana en IBTM Américas fue descrita como un paso firme hacia el futuro del turismo nacional, que combina innovación, cultura y hospitalidad, garantizando experiencias memorables para cada visitante.

Con este desempeño, la República Dominicana no solo reafirma su liderazgo en el Caribe, sino que también se proyecta como un referente de excelencia en la industria de reuniones y convenciones en toda Latinoamérica.

