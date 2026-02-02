República Dominicana avanza en salud pública con registro de donación de órganos en la cédula

Bartolo García

El Parlamento Centroamericano logró un avance relevante para la salud pública dominicana con la inclusión del registro de donantes de órganos en la nueva cédula de identidad y electoral de la República Dominicana.

La medida fue valorada positivamente por Jesús Batista, vicepresidente del Parlamento Centroamericano (Parlacen), quien expresó su satisfacción por el impacto social que tendrá esta decisión.

Además del consentimiento para la donación de órganos, la nueva cédula incorporará información clave como el tipo de sangre y constancias de alergias, datos que pueden ser determinantes en situaciones de emergencia médica.

Batista explicó que esta inclusión representa un paso concreto hacia un sistema de salud más eficiente, humano y orientado a salvar vidas en momentos críticos.

La iniciativa es fruto del trabajo legislativo de las diputadas Namibia Didiez y Krimilda Acosta, quienes promovieron la propuesta dentro del organismo regional.

El vicepresidente del Parlacen destacó que este esfuerzo refleja el compromiso colectivo de los diputados con políticas que priorizan el bienestar de los ciudadanos.

En ese sentido, resaltó el liderazgo de la presidenta del Parlacen, Karla Gutiérrez, y de la junta directiva, a quienes atribuyó una visión clara de trabajo en favor de los pueblos de la región.

“Nuestro objetivo es trabajar por nuestros pueblos y promover iniciativas que tengan un impacto real en la vida de la gente”, afirmó Batista al referirse al enfoque del organismo.

El dirigente regional subrayó que la implementación efectiva de esta medida requiere del compromiso conjunto de legisladores, sociedad civil y funcionarios públicos.

Asimismo, enfatizó la importancia de informar adecuadamente a la ciudadanía sobre los beneficios de registrarse como donante y de contar con datos médicos básicos en la cédula.

Batista agradeció de manera especial la cooperación y receptividad de la Junta Central Electoral, institución clave en la ejecución del nuevo documento de identidad.

Indicó que la JCE ha mostrado disposición para promover esta iniciativa y motivar a los ciudadanos a respaldarla durante el proceso de renovación de la cédula.

El registro de donación de órganos permitirá agilizar decisiones médicas en casos de emergencia y facilitar procesos de trasplante, aumentando las posibilidades de salvar vidas.

Desde el Parlacen se considera que esta medida coloca a la República Dominicana a la vanguardia regional en materia de integración de salud y documentación civil.

Batista concluyó reiterando que la colaboración entre instituciones y ciudadanía será determinante para que esta iniciativa cumpla su propósito fundamental: salvar vidas y fortalecer la cultura de solidaridad en el país.