República Dominicana asegura participación estratégica en bloque petrolero de Guyana

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– Los gobiernos de República Dominicana y Guyana firmaron un acuerdo para la exploración, desarrollo y eventual producción de petróleo y gas natural en el bloque on-shore Berbice, ubicado en territorio guyanés, como parte de una alianza estratégica orientada a fortalecer la cooperación energética entre ambas naciones.

El convenio fue suscrito con la participación de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), entidad que representará al Estado dominicano dentro del proyecto, mientras que la licencia de exploración será otorgada oficialmente por el Gobierno de Guyana.

Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es que República Dominicana tendrá una participación accionaria del 10 % en el bloque petrolero sin necesidad de realizar inversión de capital, resultado de las gestiones impulsadas por el presidente Luis Abinader y su homólogo guyanés, Mohamed Irfaan Ali.

El acuerdo también establece que, en caso de que las exploraciones resulten exitosas, el país tendrá acceso preferencial a petróleo crudo o gas natural, generando beneficios estratégicos para la seguridad energética y la estabilidad económica nacional.

Esta iniciativa se deriva del Memorando de Entendimiento firmado el 8 de agosto de 2023 entre ambos gobiernos, mediante el cual se creó un grupo de trabajo binacional encargado de evaluar y facilitar la participación dominicana en proyectos energéticos en Guyana.

Durante el proceso participaron el Ministerio de Energía y Minas y Refidomsa, además de diversas empresas internacionales del sector hidrocarburos que colaboraron en las consultas y evaluaciones técnicas del proyecto.

El presidente Abinader estuvo acompañado durante la firma por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; el presidente de Refidomsa, Samuel Pereyra; y el embajador dominicano en Guyana, Ernesto Torres Pereyra. Además, fue designado el ingeniero Tulio Rodríguez como comisionado especial para dar seguimiento a las relaciones bilaterales en materia de seguridad energética y alimentaria.

Las autoridades destacaron que este acuerdo no solo fortalece la cooperación entre República Dominicana y Guyana, sino que también abre la puerta a futuros proyectos conjuntos, incluyendo la posible instalación de una refinería de petróleo y un complejo petroquímico, consolidando una alianza estratégica con impacto regional.