República Dominicana aplasta a Corea y asegura su boleto a semifinales del Clásico Mundial

Un jonrón de tres carreras de Austin Wells y una dominante actuación de Cristopher Sánchez sellaron la victoria por nocaut

Bartolo García

Miami, Florida.– La selección de República Dominicana avanzó con autoridad a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol tras derrotar por nocaut 10-0 al equipo de Corea del Sur en siete entradas.

El encuentro, correspondiente al primer duelo de cuartos de final, se disputó ante 30,805 fanáticos en el loanDepot park, donde el conjunto dominicano mostró una ofensiva contundente y un sólido desempeño desde el montículo.

El momento decisivo del partido llegó en la séptima entrada cuando Austin Wells conectó un jonrón de tres carreras que amplió la ventaja dominicana a diez anotaciones, activando la regla de misericordia y poniendo fin al encuentro.

La victoria también estuvo respaldada por una brillante apertura del lanzador Cristopher Sánchez, quien dominó a la ofensiva coreana durante cinco entradas y registró ocho ponches.

Con este resultado, la ofensiva dominicana continúa imponiendo su poder en el torneo al alcanzar 14 cuadrangulares, la mayor cantidad registrada en una edición del Clásico Mundial.

La cifra supera la marca previa que compartía Italia y se coloca por encima de otros equipos históricos del torneo, consolidando a República Dominicana como una de las ofensivas más temidas de la competencia.

El cuadrangular de Wells también quedó registrado como el quinto jonrón en la historia del torneo que asegura una victoria mediante la regla de la misericordia.

Además, fue el segundo batazo de este tipo logrado por la selección dominicana en esta edición, luego de que Juan Soto conectara uno similar frente a Países Bajos durante la fase de grupos.

Con su clasificación a semifinales, el equipo dominicano reafirma su condición de favorito al título y continúa avanzando con paso firme en busca de una nueva corona mundial.

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