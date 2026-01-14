República Dominicana acelera rumbo a Santo Domingo 2026 con avances clave en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Bartolo García

El presidente Luis Abinader presentó este lunes los avances en la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, destacando que el proceso marcha con una holgura significativa respecto al cronograma y con una gestión responsable de los recursos públicos.

Durante una reunión de seguimiento, el mandatario calificó como extraordinaria la labor del Comité Organizador Santo Domingo 2026, al asegurar que varios componentes del evento ya están adelantados y alineados con los estándares internacionales requeridos.

“Va todo en el ritmo en que esperamos, incluso con una holgura importante”, afirmó Abinader, al tiempo que reiteró su aspiración de que estos Juegos sean los mejores de la historia y un motivo de orgullo para toda la nación.

El jefe de Estado invitó a la ciudadanía a integrarse desde ya a la etapa de promoción y participación, subrayando que el éxito del evento depende también del respaldo social y del sentido de pertenencia de los dominicanos.

Por su parte, José Monegro, presidente del Comité Organizador, informó que la remodelación y adecuación de las instalaciones deportivas avanza conforme al calendario, al igual que los planes de alojamiento, transporte, alimentación y seguridad para atletas y delegaciones.

Monegro explicó que estos trabajos han sido evaluados por Centro Caribe Sports, organismo que ha enviado tres comisiones de inspección y ha validado el progreso alcanzado hasta la fecha.

Como parte del programa simbólico y de integración nacional, el Comité Organizador anunció que a partir del mes de abril se iniciará el recorrido de la antorcha de los Juegos, que visitará todas las provincias del país.

La edición Santo Domingo 2026 marcará un hito histórico al conmemorar los 100 años de la primera celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y romperá récords de participación con 6,220 atletas provenientes de 37 países.

El proceso clasificatorio ya está en marcha y, según se informó, más de 2,000 atletas de 30 naciones han asegurado su presencia en la justa regional.

Monegro detalló que varias disciplinas se desarrollarán fuera del Distrito Nacional, como la vela en Peravia; el fútbol femenino y masculino, el mountain bike y el ciclismo en Santiago; el golf en Punta Cana; y el remo y canotaje en Monseñor Nouel.

En Santo Domingo Este se concentrarán 23 disciplinas, además del principal complejo de alojamiento de los atletas, consolidando esta zona como uno de los ejes operativos del evento.

Entre las novedades se encuentra la construcción de un parque urbano en el Malecón de Santo Domingo, diseñado para albergar deportes urbanos como skate y patinaje, integrando el evento al espacio público y a la ciudad.

En materia de seguridad, las autoridades mantienen una coordinación permanente con el Ministerio de Defensa, garantizando un esquema integral para atletas, delegaciones y público.

Uno de los puntos más valorados fue la eficientización del gasto, ya que el Comité Organizador trabaja para reducir el presupuesto inicial de 185 millones de dólares mediante la rehabilitación de instalaciones existentes, priorizando austeridad, transparencia y sostenibilidad.

Como legado del evento, el Estadio Olímpico Félix Sánchez se acondiciona para obtener la certificación de categoría 1, mientras que el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto se adecúa a estándares internacionales, abriendo la posibilidad de que República Dominicana albergue en el futuro eventos deportivos de alcance mundial.