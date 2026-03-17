Renuncia alto funcionario de seguridad de EE.UU. por desacuerdo con guerra en Irán

Joe Kent dimite como jefe antiterrorista y cuestiona la justificación del conflicto

El director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, presentó su renuncia al cargo en medio de fuertes desacuerdos con la guerra en Irán, marcando un hecho significativo dentro del aparato de seguridad del país.

La dimisión fue dirigida al presidente Donald Trump, a quien instó a reconsiderar la estrategia militar en Medio Oriente y a cambiar el rumbo de las operaciones en curso.

En una carta publicada públicamente, Kent afirmó que Irán no representaba una “amenaza inminente” para Estados Unidos, cuestionando así la base sobre la cual se inició el conflicto.

Asimismo, sostuvo que la decisión de entrar en guerra estuvo influenciada por la presión de Israel y su lobby en territorio estadounidense, una declaración que ha generado debate en el ámbito político y diplomático.

El exfuncionario expresó que su conciencia no le permite respaldar una guerra que, según sus palabras, no beneficia al pueblo estadounidense ni justifica el costo humano y económico.

Kent, veterano de las fuerzas especiales y exmiembro de la CIA, destacó además su experiencia en combate, señalando que ha sido desplegado en múltiples ocasiones y que ha vivido de cerca las consecuencias de los conflictos armados.

En su carta, también recordó la muerte de su esposa, Shannon Kent, en un atentado en Siria en 2019, lo que reforzó su postura crítica frente a nuevas intervenciones militares en la región.

El exdirector argumentó que, hasta hace poco, el propio gobierno estadounidense consideraba que las guerras en Medio Oriente representaban un desgaste innecesario de recursos y vidas humanas.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido una respuesta oficial sobre la renuncia ni sobre las declaraciones realizadas por Kent, aunque el caso ha captado la atención de medios internacionales.

La salida de Joe Kent pone en evidencia las tensiones internas dentro del gobierno estadounidense respecto a su política exterior, en un contexto de creciente incertidumbre sobre el rumbo del conflicto en Irán.

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