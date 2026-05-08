Remozamiento del Monumento entra en fase final con inversión millonaria

Las autoridades supervisan avances en iluminación, restauración estructural y modernización del emblemático símbolo de Santiago

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– Los trabajos de transformación del Monumento a los Héroes de la Restauración continúan avanzando de manera significativa, como parte de un proyecto respaldado por el Ministerio de Turismo con una inversión de RD$60 millones, orientado a fortalecer su valor histórico y turístico.

La comisión encargada del acuerdo de desarrollo y posicionamiento de Santiago como destino turístico realizó un recorrido de supervisión para constatar el progreso de las obras, siendo recibida por la gobernadora del Monumento, María Belissa Ramírez de Zaiek.

Visitan el Monumento para ver los avances eléctricos.

Durante la visita, se verificó que varias áreas del proyecto se encuentran en fase de terminación, destacándose los avances en el sistema eléctrico exterior, que incluye la instalación de luces inteligentes y una planta eléctrica de respaldo para garantizar la continuidad del servicio.

Asimismo, se resaltó la restauración de elementos clave como puertas y ventanas de madera, junto con la mejora del sistema de climatización del edificio, este último donado por el Banco BHD, como parte de las acciones para optimizar las condiciones de conservación del espacio.

Los trabajos también abarcan el rescate de las columnas interiores para devolverles su diseño original, así como la restauración del mármol blanco y las escalinatas de la avenida Francia, preservando la esencia arquitectónica del monumento.

En paralelo, se evalúan los avances en la construcción de un baño público en la zona oeste, concebido para mejorar los servicios a visitantes y fortalecer la experiencia en este importante punto turístico de la ciudad.

Otro de los componentes del proyecto es la renovación museográfica, que se ejecuta por etapas y permitirá que el público continúe accediendo a las áreas habilitadas mientras avanzan los trabajos, cuya finalización está prevista antes del cierre del tercer trimestre del año.

Las autoridades y representantes de diversas instituciones coincidieron en que estas intervenciones son fundamentales para consolidar el Monumento como un símbolo cultural, histórico y turístico de Santiago, impulsando su atractivo y aportando al desarrollo de la ciudad.