Remodelan área de salud mental del hospital periférico de Bella Vista, Santiago

SANTIAGO, RD.-El director del hospital periférico de Bella Vista anunció que el área de salud mental de ese centro asistencial será sometida a trabajos de remodelación y restauración.

El doctor Alex Recio dijo que dicha rehabilitación tiene como objetivo fundamental eficientizar el servicio y las atenciones a los pacientes con esas condiciones de salud.

Añadió que para la remodelación se utilizarán los últimos estándares de seguridad para evitar accidentes entre los pacientes.

También, en el hospital periférico de Bella Vista, se forrarán correctamente las paredes del entorno del área de pacientes con enfermedades mentales.

Sostuvo que este centro hospitalario cuenta con el personal adecuado, profesionales y especialistas del área.

El doctor Alex Recio precisó que el centro de salud que dirige también estará dotado de los equipos necesarios para atender cualquier crisis o situaciones que presenten los pacientes de salud mental.

El hospital periférico de Bella Vista, Santiago, ha sido uno de los mejores evaluados por el Servicio Nacional de Salud(SNS), ya que actualmente mes por mes cierra sin ninguna deuda acumulada.

Los trabajos de remodelación del área para pacientes con incapacidades mentales es parte de los logros alcanzados por ese centro asistencial bajo la dirección del doctor Alex Recio para beneficio de los usuarios