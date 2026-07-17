Director de la DGII impulsa modernización tributaria y resalta incentivos de la Ley 30-26

Pedro Urrutia presentó en Santiago las facilidades de la nueva legislación y anunció medidas tecnológicas para fortalecer el control fiscal y simplificar los servicios a los contribuyentes

Bartolo García

Santiago.– El director general de Impuestos Internos (DGII), Pedro Urrutia, afirmó que la institución trabaja en una transformación basada en la tecnología, la inteligencia artificial y una atención más cercana al contribuyente, con el objetivo de fortalecer la fiscalización sin dejar de lado la orientación y el acompañamiento a los ciudadanos.

Durante el conversatorio “Plan Anticrisis: Convirtiendo la Ley 30-26 en decisiones”, organizado por la Corporación Zona Franca Santiago y Capex, el funcionario sostuvo que la fiscalización debe sustentarse en la realidad económica de cada negocio y no en presunciones, respetando el principio constitucional de que cada contribuyente tribute de acuerdo con su verdadera capacidad económica.

El director general de Impuestos Internos (DGII), Pedro Urrutia, durante el conversatorio organizado por la Corporación Zona Franca Santiago en la PUCMM. Carlos Chicón

Urrutia informó que la DGII ha identificado irregularidades en el uso de los comprobantes fiscales de consumidor final, señalando que algunos establecimientos los reutilizan para ocultar parte de sus ventas. Ante esta situación, anunció que la institución modificará la estructura de estos comprobantes para hacerlos identificables y fortalecer el control sobre las operaciones comerciales.

Asimismo, explicó que la entidad también concentra sus esfuerzos de fiscalización en las transacciones realizadas en efectivo, debido a que dificultan la trazabilidad de las operaciones. Agregó que la implementación de herramientas como la firma digital gubernamental y la inteligencia artificial permitirá agilizar los procesos internos y mejorar los servicios ofrecidos a los contribuyentes.

El director general de Impuestos Internos (DGII), Pedro Urrutia, durante el conversatorio organizado por la Corporación Zona Franca Santiago en la PUCMM. Carlos Chicón

En cuanto a la Ley 30-26, el director de la DGII destacó que la normativa incorpora importantes incentivos para promover la inversión y la formalización de la economía. Entre ellos mencionó un descuento de hasta un 90 % por pronto pago para determinadas deudas tributarias, la reducción de recargos al 3 %, un régimen de amnistía vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y beneficios para las operaciones inmobiliarias.

El funcionario también anunció que las consultas y comunicaciones de la DGII serán completamente electrónicas y contarán con el apoyo de un asistente virtual, aunque reconoció que el proceso de modernización enfrentará cierta resistencia cultural. No obstante, aseguró que la institución continuará simplificando los trámites para ofrecer una administración tributaria más eficiente y accesible.

Al dar la bienvenida al encuentro, el presidente de la Corporación Zona Franca Santiago, Miguel Lama, destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre el sector público y el empresarial para garantizar reglas claras y una competencia equitativa. La actividad contó además con la participación del alcalde Ulises Rodríguez, la gobernadora Rosa Santos, el director de Intabaco, Iván Hernández, y representantes de diversos sectores productivos de la región.