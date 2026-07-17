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Clínica Corazones Unidos fortalece su programa de trasplante renal con nuevo equipo especializado

La institución presentó una unidad multidisciplinaria integrada por especialistas en cirugía y nefrología para ampliar la atención a pacientes con enfermedad renal
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Freddy Mejia Olivo Jose Alejandro Mata Victor Cuello Ana Carolina de
Freddy Mejía Olivo, José Alejandro Mata, Víctor Cuello, Ana Carolina de la Cruz, Víctor Átala y Pablo Mateo

Bartolo García

Santo Domingo.– La Clínica Corazones Unidos anunció la conformación de su nuevo Equipo de la Unidad de Trasplante Renal (UTR-CCU), una iniciativa que busca ofrecer una nueva oportunidad de vida a pacientes con enfermedad renal mediante atención médica especializada y procedimientos de alta complejidad.

Chantal Mateo Rommy Grullon y Diana Germosen
Chantal Mateo, Rommy Grullon y Diana Germosen
Victor Atala y Victor Cuello
Víctor Átala y Víctor Cuello

La nueva unidad está integrada por un equipo multidisciplinario de cinco especialistas, quienes tendrán la responsabilidad de coordinar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes que requieran un trasplante renal, garantizando una atención integral y de calidad.

Massiel Moreta y Luis Despradel
Massiel Moreta y Luis Despradel

El grupo médico estará encabezado por el Dr. José Alejandro Mata, cirujano bariátrico y especialista en trasplante renal, quien asumirá la coordinación quirúrgica. También forman parte del equipo la Dra. Ana Carolina de la Cruz, nefróloga y coordinadora clínica; el Dr. Pedro Antonio Peña Suriel, especialista en cirugía hepato-bilio-pancreática y trasplante de órganos abdominales; el Dr. Freddy Mejía Olivo, nefrólogo especializado en trasplante renal; y el Dr. Pablo Mateo, cirujano urólogo con experiencia en uro-oncología y trasplante renal.

Ricardo Mateo y Ana Campusano
Ricardo Mateo y Ana Campusano

Durante la presentación, el Dr. Pablo Mateo explicó que la enfermedad renal consiste en la pérdida parcial o total de la capacidad de los riñones para filtrar los desechos y el exceso de líquidos del organismo, una condición que puede presentarse de forma aguda o crónica.

Jose Encarnacion y Agustin Iglesias
José Encarnación y Agustín Iglesias

El especialista señaló que la diabetes y la hipertensión arterial continúan siendo las principales causas de la enfermedad renal crónica, por lo que destacó la importancia de la prevención, el diagnóstico oportuno y el acceso a tratamientos especializados como el trasplante.

Carlos Henriquez y Gianna Batista
Carlos Henríquez y Gianna Batista

Los integrantes de la unidad resaltaron que la decisión de desarrollar este proyecto en la Clínica Corazones Unidos responde al prestigio que ha construido la institución a lo largo de los años, sustentado en su calidad médica, su infraestructura y el compromiso ético con los pacientes.

Jean Carlos Blanco Indhira Navarro y Edwin Luciano
Jean Carlos Blanco, Indhira Navarro y Edwin Luciano
Danilo Acosta y Cesar Montas
Danilo Acosta y Cesar Montas

Asimismo, indicaron que la creación de este equipo representa un paso importante para fortalecer la oferta de servicios especializados en el país y ampliar las posibilidades de tratamiento para personas que enfrentan enfermedades renales avanzadas.

Agueda Santos y Julia Mateo
Agueda Santos y Julia Mateo

Con la puesta en marcha de la Unidad de Trasplante Renal, la Clínica Corazones Unidos reafirma su compromiso con la innovación médica y la atención de alta complejidad, apostando por un modelo de salud que permita mejorar la calidad de vida y ofrecer nuevas esperanzas a quienes esperan un trasplante.

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