Clínica Corazones Unidos fortalece su programa de trasplante renal con nuevo equipo especializado

Bartolo García
Santo Domingo.– La Clínica Corazones Unidos anunció la conformación de su nuevo Equipo de la Unidad de Trasplante Renal (UTR-CCU), una iniciativa que busca ofrecer una nueva oportunidad de vida a pacientes con enfermedad renal mediante atención médica especializada y procedimientos de alta complejidad.
La nueva unidad está integrada por un equipo multidisciplinario de cinco especialistas, quienes tendrán la responsabilidad de coordinar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes que requieran un trasplante renal, garantizando una atención integral y de calidad.
El grupo médico estará encabezado por el Dr. José Alejandro Mata, cirujano bariátrico y especialista en trasplante renal, quien asumirá la coordinación quirúrgica. También forman parte del equipo la Dra. Ana Carolina de la Cruz, nefróloga y coordinadora clínica; el Dr. Pedro Antonio Peña Suriel, especialista en cirugía hepato-bilio-pancreática y trasplante de órganos abdominales; el Dr. Freddy Mejía Olivo, nefrólogo especializado en trasplante renal; y el Dr. Pablo Mateo, cirujano urólogo con experiencia en uro-oncología y trasplante renal.
Durante la presentación, el Dr. Pablo Mateo explicó que la enfermedad renal consiste en la pérdida parcial o total de la capacidad de los riñones para filtrar los desechos y el exceso de líquidos del organismo, una condición que puede presentarse de forma aguda o crónica.
El especialista señaló que la diabetes y la hipertensión arterial continúan siendo las principales causas de la enfermedad renal crónica, por lo que destacó la importancia de la prevención, el diagnóstico oportuno y el acceso a tratamientos especializados como el trasplante.
Los integrantes de la unidad resaltaron que la decisión de desarrollar este proyecto en la Clínica Corazones Unidos responde al prestigio que ha construido la institución a lo largo de los años, sustentado en su calidad médica, su infraestructura y el compromiso ético con los pacientes.
Asimismo, indicaron que la creación de este equipo representa un paso importante para fortalecer la oferta de servicios especializados en el país y ampliar las posibilidades de tratamiento para personas que enfrentan enfermedades renales avanzadas.
Con la puesta en marcha de la Unidad de Trasplante Renal, la Clínica Corazones Unidos reafirma su compromiso con la innovación médica y la atención de alta complejidad, apostando por un modelo de salud que permita mejorar la calidad de vida y ofrecer nuevas esperanzas a quienes esperan un trasplante.