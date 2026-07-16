Gobierno concluye los últimos trabajos del túnel de la avenida Luperón previo a su inauguración

La obra, con una inversión superior a los RD$2,500 millones, busca agilizar el tránsito en Santo Domingo Oeste y reducir los congestionamientos en la Plaza de la Bandera

Bartolo García

Santo Domingo.– El Gobierno dominicano concluye los trabajos finales del túnel de la avenida Gregorio Luperón, una obra vial cuya inauguración está prevista para este fin de semana y que forma parte de un conjunto de proyectos destinados a mejorar la movilidad en Santo Domingo Oeste.

El proyecto, ejecutado por la Constructora JM, inició en 2024 y contempla un túnel de 1.02 kilómetros de longitud, con labores realizadas en horarios diurnos y nocturnos para cumplir con el cronograma establecido por el presidente Luis Abinader.

Con una inversión aproximada de RD$2,575 millones, la infraestructura permitirá una conexión más fluida entre la Plaza de la Bandera, las avenidas Gregorio Luperón e Isabel Aguiar y la autopista 6 de Noviembre, contribuyendo a disminuir los entaponamientos que afectan diariamente esa zona del Gran Santo Domingo.

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, realizó un recorrido de supervisión por la obra y confirmó que el desnivel será inaugurado la tarde del domingo 19 de julio por el presidente Abinader, para luego quedar abierto al tránsito vehicular.

La estructura contará con 360 metros techados para el paso de los vehículos y forma parte de un circuito vial que incluye otros pasos a desnivel en la prolongación 27 de Febrero con Isabel Aguiar y en el sector Pintura, con acceso hacia la avenida 6 de Noviembre.

Como parte de los trabajos finales, las brigadas continúan la construcción del sistema subterráneo de drenaje en el área donde convergen la calle Anacaona y la avenida Luperón, con el propósito de garantizar el adecuado desagüe del túnel y el correcto funcionamiento de la nueva infraestructura vial.