REMAX canaliza más de RD$1,000 millones en solicitudes hipotecarias durante su InmoFeria 2026

Santo Domingo, República Dominicana. — La InmoFeria REMAX 2026 cerró con solicitudes de crédito hipotecario que superaron los RD$1,000 millones, reflejando el dinamismo del mercado inmobiliario dominicano y el sostenido interés de las familias en adquirir vivienda e invertir en bienes raíces.

Celebrada en Ágora Santo Domingo, la feria concentró en un solo espacio una amplia oferta de proyectos residenciales ubicados en distintas zonas del país, incluyendo desarrollos terminados y en fase de construcción, facilitando el contacto directo entre compradores, asesores inmobiliarios y entidades financieras.

La iniciativa se realizó en alianza con el Banco Popular Dominicano, entidad que ofreció condiciones preferenciales de financiamiento, incluyendo tasas hipotecarias desde 11.95 % en pesos dominicanos y 8.25 % en dólares, disponibles para operaciones canalizadas a través de la feria. Estas condiciones especiales estarán vigentes hasta el 28 de febrero, lo que permitirá que más familias y compradores potenciales formalicen sus procesos de adquisición.

Antonio Ramos, gerente general de REMAX República Dominicana, destacó que “los resultados de esta primera edición confirman el sólido interés del mercado y el rol que desempeñan este tipo de iniciativas en facilitar el acceso a vivienda y canalizar oportunidades de inversión de manera estructurada y transparente”.

El volumen de solicitudes gestionadas durante el evento evidencia la demanda activa de financiamiento habitacional y la confianza de los consumidores en el sector inmobiliario, que continúa posicionándose como una de las principales vías de inversión patrimonial en el país.

Durante los tres días, miles de visitantes recibieron orientación directa de agentes certificados REMAX, así como acceso a charlas educativas sobre inversión inmobiliaria, financiamiento y toma de decisiones patrimoniales, en un contexto donde la planificación financiera y el acceso al crédito continúan siendo factores determinantes en la adquisición de vivienda.

Además de beneficiar a compradores, el evento representó una plataforma relevante para desarrolladores inmobiliarios, promotores y entidades financieras, al concentrar demanda calificada en un entorno que favorece la toma de decisiones y la formalización de operaciones.

Con estos resultados, REMAX República Dominicana fortalece su posicionamiento como uno de los principales actores en la intermediación inmobiliaria del país, en un contexto de crecimiento sostenido del sector y de expansión de las opciones de financiamiento para adquisición de vivienda.