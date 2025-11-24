Reloj rescatado del Titanic se subasta por un récord de 2 millones de euros

Un reloj de bolsillo de oro que perteneció a una pareja de ancianos fallecida en el naufragio del Titanic fue vendido por la cifra récord de 1,78 millones de libras (unos dos millones de euros) en una subasta realizada en el sur de Inglaterra.

La pieza, de 18 quilates, perteneció al pasajero de primera clase Isidor Straus, quien murió el 14 de abril de 1912 cuando el transatlántico se hundió, informó la casa de subastas Henry Aldridge & Son Auctioneers, situada en Devizes, Inglaterra.

Según los organizadores, es la suma más alta que se ha pagado por un objeto relacionado con el Titanic. El récord anterior se había establecido el año pasado, cuando otro reloj de oro —regalado al capitán de un barco que rescató a más de 700 sobrevivientes— alcanzó los 1,7 millones de euros.

El reloj subastado fue recuperado del cuerpo de Straus junto con otros objetos personales y luego entregado a su familia.

Durante el naufragio, la pareja subió a la cubierta del barco, donde a Ida, la esposa de Straus, se le ofreció un lugar en un bote salvavidas. Sin embargo, Straus se negó a abandonar el Titanic antes que otros hombres, y su esposa se resistió a separarse de él. La última vez que se les vio con vida estaban sentados juntos en unas tumbonas, aceptando su destino. Ambos fueron de los pocos pasajeros de primera clase que murieron en la tragedia, que dejó alrededor de 1.500 víctimas.

El propietario de la casa de subastas, Andrew Aldridge, señaló que este precio récord demuestra “el interés duradero en la historia del Titanic”, que viajaba entre Southampton y Nueva York cuando chocó con un iceberg y se hundió en el Atlántico norte.

Añadió que la historia de los Straus sigue conmoviendo al mundo: “Ida se negó a abandonar a su esposo mientras el Titanic se hundía, y este precio histórico refleja el respeto que la gente siente por ellos”.