Regidores de Jacagua rinden homenaje a “Los Hijos de Negro Reyes USA”

Bartolo García

San Francisco de Jacagua, Santiago, RD. – El Consejo de Regidores del Distrito Municipal San Francisco de Jacagua realizó un emotivo acto de reconocimiento a “Los Hijos de Negro Reyes USA”, en el que se exaltó el compromiso, la hermandad y la trayectoria deportiva de este grupo de jacagüeros residentes en Nueva York.

El acto contó con la presencia del alcalde distrital Miguel Colomé, junto a los miembros del Consejo de Regidores, encabezados por su presidente interino, Carlos Inoa (Mello), y las regidoras Santa Cecilia Parra y Angie Rubiera, quienes entregaron los reconocimientos en un ambiente de orgullo y camaradería.

Durante la ceremonia, celebrada en el play Negro Reyes de Jacagua al Medio, se entregaron 14 distinciones y dos placas especiales a figuras destacadas por su entrega al deporte y sus aportes a la comunidad, entre ellos los deportistas Francier Sosa (Vilo) y Andrés Sosa (La Jota).

El evento se enmarcó dentro de una jornada deportiva y cultural que reunió a jugadores, autoridades locales, familiares y comunitarios, en una celebración que resaltó la importancia del deporte como elemento de unión entre los dominicanos del país y la diáspora.

El alcalde Miguel Colomé expresó su satisfacción por acompañar este acto de reconocimiento, destacando que “Los Hijos de Negro Reyes USA” representan con orgullo la identidad jacagüera y son un ejemplo de perseverancia y amor por su comunidad, dentro y fuera del país”.

Por su parte, el presidente interino del Consejo de Regidores, Carlos Inoa (Mello), resaltó que este homenaje “simboliza la gratitud de Jacagua hacia sus hijos que, pese a la distancia, mantienen vivo el lazo con su tierra natal y contribuyen al fortalecimiento del deporte local”.

El ambiente se llenó de emociones al momento de las entregas, cuando los homenajeados agradecieron el gesto de sus autoridades y reiteraron su compromiso de seguir representando dignamente a Jacagua y Santiago en cada evento deportivo y social que realizan en los Estados Unidos.

El evento fue amenizado y transmitido en vivo por la página deportiva “Por los Cocos Deportes y Más”, dirigida por el ingeniero Javier Cabrera, quien también destacó la relevancia de reconocer el esfuerzo de los deportistas y líderes comunitarios que enaltecen la historia de la región.

Además del acto formal, la jornada incluyó el esperado encuentro amistoso de softbol del equipo “Los Hijos de Negro Reyes”, integrado por jugadores oriundos de San Francisco de Jacagua, muchos de los cuales residen en Nueva York y viajaron especialmente para participar en este reencuentro deportivo.

El partido se celebró en el play de la UASD en Jacagua, donde el entusiasmo, la nostalgia y el espíritu competitivo se combinaron en una tarde de fraternidad. Decenas de fanáticos asistieron para apoyar a sus ídolos locales y disfrutar de un juego cargado de emoción y buena energía.

Durante el evento, las autoridades locales reafirmaron su compromiso con el impulso del deporte en la comunidad, asegurando que este tipo de iniciativas “fortalecen la identidad local y fomentan la integración entre generaciones y territorios”.

Los homenajeados agradecieron de manera especial al alcalde Colomé, al Consejo de Regidores y a los organizadores por este reconocimiento, asegurando que lo asumen como un estímulo para seguir aportando al deporte y al bienestar de su pueblo desde la distancia.

La actividad concluyó con un ambiente festivo, música típica y la presencia de familias jacagüeras que celebraron la unidad y el orgullo de pertenecer a una comunidad trabajadora, solidaria y amante del deporte.

Con este acto, San Francisco de Jacagua reafirmó su condición de cuna de talento, disciplina y amor por la comunidad, reconociendo a sus hijos ausentes que, desde Estados Unidos, siguen representando con honor el legado del histórico Negro Reyes y su pasión por el softbol.

