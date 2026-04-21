Tuto Tavarez

El grupo de WhatsApp denominado “Los Fellithot Family”, tiene una gran cantidad de conocedores del baloncesto tanto local, nacional como internacional.

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El fin de semana hicimos una propuesta, para que cada quien hiciera su Quinteto Estelar, del Baloncesto Superior de Santiago.

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La sugerencia fue hacer un Quinteto Estelar de cuando se jugaba a cielo abierto, en cancha de tierra, asfalto y cemento y otro después de la llegada de los techados al básquet local.

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Unos se han quedado tímidos, pero otros han dado el paso al frente, por lo que iremos dando los resultados en el transcurso de la semana.

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Fellito hace un primer envío “culebro”, con Mauricio Espinal, Yayo Almonte, Tony Marte, Bombo Abreu, Víctor Liz, Heriberto Cabrera, Diómedes Girón, Nao Peña y José Santos Ceballos.

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En un segundo envío, no explica si lo divide en techado y al aire libre y menciona a: Tony Sánchez, Jaime Peterson, Franklin Western, Orlando Antigua, Luis Vargas, José Caba, Rafael Disla y Miguel Solano.

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Francis Gallardo, quien era muy joven, todavía lo es, cuando comenzó la actual etapa del Baloncesto Superior de Santiago, admite no tiene muchos conocimientos antes de los techados, pero dice recordar a Diómedes Girón, José Caba, Alejandrito Arias, Miguel Solano y Jaime Raúl Bonnelly.

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Pero, Francis da a conocer con gallardía su Quinteto Estelar: Luis Felipe López, Víctor Liz, Mauricio Espinal, José “Bombo” Abreu y Tony Sánchez.

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El Súper Profe, Elwyn Peña, se va bajito porque dice que los grandes escasean y su 5 es: Adris De León, Víctor Liz, Mauricio Espinal, Amaury Filión y Jesús “Bocota” Martínez.

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Healthy Breakfast, así se identifica, alinea con Adris De León, Víctor Liz, Mauricio Espinal, Amaury Filión y Eloy Vargas.

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Jesús Mata, un hombre de muchas estadísticas pone en cancha a Ricardito Vásquez o Diómedes Girón, Víctor Liz, Mauricio Espinal, Amaury Filión y Tony Sánchez.

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Max Medina, desde la ciudad de Nueva York, envía un quinteto del baloncesto romántico en blanco y negro: Julio Ramírez (Foward), Martín Rivas (Foward), Alejandro Restituyo (Centro). Agustín Díaz (Playmaker) y Luis Rafael Arias (Guard).

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Si los demás se animan, continuaremos hasta que haya material, respetando la opinión de cada quien.

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