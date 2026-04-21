Banco Popular y ADN entregan moderno Parque Sensorial en el Mirador Sur

Bartolo García

Santo Domingo, D.N.– El Banco Popular Dominicano y la Alcaldía del Distrito Nacional dejaron inaugurado el Parque Sensorial Mirador Sur, un innovador espacio recreativo diseñado para promover la inclusión, la integración social y el bienestar de la ciudadanía.

La obra forma parte de la estrategia de sostenibilidad del Banco Popular, alineada con los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas, con el propósito de generar un impacto social positivo y mejorar la calidad de vida en las comunidades a través de espacios públicos accesibles.

Para la construcción de esta nueva área de juego sensorial, la entidad financiera realizó una inversión de RD$5 millones, destinada a intervenir 340 metros cuadrados especialmente diseñados para estimular los sentidos y facilitar la interacción de usuarios con distintas capacidades.

Además, de manera complementaria, se ejecutaron trabajos de mantenimiento en otras zonas del Parque Mirador Sur con una inversión adicional de RD$10 millones, fortaleciendo la infraestructura y la seguridad del lugar.

Entre las mejoras realizadas se encuentran la instalación de 90 nuevas lámparas, el remozamiento del área de calistenia, mejoras en la zona de skate, nuevos baños, colocación de zafacones y el reforzamiento del sistema de vigilancia mediante cámaras IP.

El presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, expresó que estas acciones responden al compromiso de promover el crecimiento de las personas, las comunidades y el país dentro de un entorno sostenible, donde el desarrollo también se mide por el bienestar social.

De su lado, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, agradeció el respaldo del Banco Popular y destacó que este parque representa un importante avance hacia una ciudad más inclusiva, permitiendo que niños y adultos con diferentes condiciones puedan disfrutar de un espacio adaptado a sus necesidades.

El Parque Sensorial cuenta con paneles interactivos en braille y lenguaje de señas, instrumentos musicales como xilófonos, módulos de exploración táctil, columpios para usuarios en silla de ruedas, columpios tipo nido y estructuras de equilibrio que enriquecen la experiencia recreativa.

Asimismo, dispone de superficies de caucho para mayor seguridad, aceras con rampas, iluminación LED eficiente, señalización informativa, mesas de picnic y espacios destinados a terapias sensoriales, garantizando accesibilidad universal.

Con esta inauguración, el Banco Popular reafirma su esfuerzo sostenido en la recuperación de espacios públicos, sumando ya 19 parques urbanos remozados entre 2021 y 2025, beneficiando a más de 366 mil personas y consolidando su compromiso con una ciudad más humana, segura y sostenible.