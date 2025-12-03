Regé-Jean Page encabezará una nueva serie de suspenso erótico en Netflix

Regé-Jean Page, famoso por su papel del Duque en la serie de época Bridgerton, será el protagonista de “Hancock Park”, una nueva serie de suspense erótico que está en desarrollo para Netflix.

Según informó la plataforma a través de su sitio TUDUM, Page interpretará a un miembro de la alta sociedad de Los Ángeles cuya familia enfrenta dificultades para conservar su estatus.

El proyecto, escrito por Matthew Barry, tendrá a Page como productor ejecutivo mediante su compañía A Mighty Stranger. La historia sigue a “un forastero con un carisma inquietante que irrumpe en la vida de una familia angelina aparentemente perfecta después de alquilar la casa de huéspedes que tienen en el patio trasero”, adelantó Netflix.

A medida que este extraño se integra en su entorno, la fachada de perfección que caracteriza a esta comunidad privilegiada comienza a quebrarse, revelando deseo, engaño y obsesión en uno de los barrios más exclusivos de Los Ángeles.

Por ahora, no se han dado a conocer los nombres del elenco que acompañará a Page, ni la fecha prevista para el estreno.

El actor británico–zimbabuense, hoy de 37 años, alcanzó la fama mundial en 2020 gracias a la primera temporada de Bridgerton, centrada en la historia de amor entre Daphne Bridgerton y Simon Basset, el duque de Hastings.