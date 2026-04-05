Refuerzan ofensiva contra comercio ilegal durante Semana Santa 2026

Bartolo García

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, encabezó un amplio operativo nacional junto al Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) para combatir el comercio ilícito durante la Semana Santa 2026.

La jornada es coordinada junto al general Orlando Jerez, con el objetivo de desarticular redes de contrabando y evitar la circulación de productos adulterados que pongan en riesgo la vida de la población.

Desde la mesa de coordinación, Sanz Lovatón fue enfático al señalar que no hay margen de error cuando se trata de proteger a las familias dominicanas frente a mercancías ilegales.

El operativo incluye el despliegue de unidades del CECCOM en las ocho direcciones regionales del país, con instrucciones de intervenir almacenes clandestinos y cortar la cadena de distribución de productos ilícitos.

Las autoridades explicaron que estas acciones buscan evitar que dichas mercancías lleguen a zonas de alta concentración turística y social durante el asueto.

El titular del MICM destacó que esta iniciativa responde a un mandato de seguridad nacional, orientado tanto a la protección de la salud pública como a la estabilidad del comercio formal.

Asimismo, el plan contempla proteger a los comerciantes legales, especialmente en barrios y comunidades, frente a la competencia desleal del contrabando.

En coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía a ejercer un consumo responsable.

Recomendaron verificar sellos de seguridad, desconfiar de precios sospechosamente bajos y evitar productos que presenten alteraciones visibles, como sedimentos o turbidez.

El operativo se mantendrá activo de forma ininterrumpida durante toda la Semana Santa, reafirmando el compromiso del Estado dominicano de proteger la vida, la economía y la seguridad de la población.