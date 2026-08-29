Red Misericordia y PROCIGAR crean escuela para impulsar autonomía económica de madres adolescentes

Bartolo García

SANTIAGO.– La Fundación Red de Misericordia, con el respaldo de la Asociación de Productores de Cigarros de la República Dominicana (PROCIGAR), inauguró la Escuela Laboral “Misericordia y Vida”, una iniciativa destinada a ofrecer oportunidades de capacitación y generación de ingresos a madres adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.

El proyecto funcionará inicialmente como un programa piloto de formación para el trabajo y la autonomía económica, dando continuidad al acompañamiento que desarrolla la Fundación con adolescentes embarazadas. A través de su Programa VIDA, la organización informó que más de 800 adolescentes embarazadas han recibido asistencia durante los últimos 22 meses, incluyendo orientación y servicios dirigidos a proteger a las madres y sus bebés.

La nueva escuela desarrollará ciclos de capacitación de cuatro meses para 24 madres adolescentes, quienes recibirán formación teórica y práctica en manicure y pedicure. El programa incorporará además contenidos relacionados con elaboración y manejo de presupuestos, administración, servicio al cliente, emprendimiento y sostenibilidad, con el propósito de preparar a las participantes tanto para desarrollar sus propios negocios como para acceder a oportunidades de empleo.

Como parte de la metodología, cada participante recibirá RD$10,000 mensuales durante los cuatro meses de capacitación, distribuidos proporcionalmente cada semana. Estos recursos serán utilizados como una herramienta práctica de educación financiera para que las jóvenes aprendan a organizar sus ingresos, establecer prioridades, ahorrar y desarrollar hábitos responsables en el manejo del dinero.

Los representantes de PROCIGAR, Agustín Fernández y Catherine Llibre, indicaron que la iniciativa se enmarca en el compromiso de la organización y sus empresas asociadas de contribuir a la creación de oportunidades de formación, empleabilidad y emprendimiento para poblaciones vulnerables. La alianza busca aprovechar la experiencia social desarrollada por Red Misericordia para generar alternativas productivas sostenibles.

Por su parte, la doctora Olga Arocha destacó que el proyecto representa una inversión directa en las capacidades de jóvenes madres, más allá de la adecuación de una infraestructura. La Escuela Laboral Misericordia y Vida tendrá capacidad para formar inicialmente hasta 96 participantes al año, mediante cuatro ciclos, y la Fundación aspira a que esta primera experiencia pueda ser replicada posteriormente.

Red Misericordia tiene como meta alcanzar cuatro centros de formación laboral hacia 2030, incorporando progresivamente nuevos oficios y unidades de servicios abiertas a las comunidades. Con el respaldo de empresas y organizaciones socialmente comprometidas, la Fundación proyecta alcanzar una capacidad aproximada de formación de 480 madres adolescentes cada año, promoviendo oportunidades de empleo, emprendimiento y autonomía económica.