Récord histórico de desplazamientos marca la Navidad 2025 en República Dominicana

Bartolo García

Santo Domingo.– La celebración de la Nochebuena y la Navidad 2025 estuvo marcada por un récord histórico en la movilización vehicular, con más de 2 millones 366 mil vehículos desplazándose hacia las distintas ciudades del interior del país.

De acuerdo con informaciones suministradas por RD Vial, durante estas festividades se registró un incremento de casi medio millón de vehículos adicionales en comparación con años anteriores.

El organismo detalló que entre los días 20 y 27 de diciembre de 2025 transitaron por los peajes nacionales 2,366,699 vehículos, lo que representa un aumento absoluto de 452,778 unidades respecto a periodos previos.

Este crecimiento refleja un notable incremento en la movilidad interna durante las festividades navideñas, impulsado por el desplazamiento de familias que se trasladaron desde la capital y otras zonas urbanas hacia pueblos y provincias del interior.

Según los datos oficiales, la cifra registrada en 2025 casi duplica el flujo vehicular observado en Nochebuena y Navidad del año 2023, cuando se movilizaron 1,581,610 vehículos en el mismo intervalo de días.

¡Villa Navidad está de vuelta!🎄



Vive una experiencia mágica con exhibiciones de luces, shows en vivo, bosques de nieve y mucho más, en un espacio creado para toda la familia.



¡No te lo pierdas! Descubre más detalles en nuestra bio. pic.twitter.com/cUyIFBz8RN — Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) December 10, 2025

En tanto, durante el período equivalente de diciembre de 2024, el tránsito por los peajes alcanzó 1,913,921 vehículos, lo que confirma una tendencia sostenida de crecimiento en la movilidad durante estas fechas.

RD Vial precisó que el incremento entre el 20 y el 27 de diciembre de 2025 representa un crecimiento del 24 % en comparación con el año anterior, consolidando esta temporada como la de mayor flujo vehicular registrado.

El informe destaca que el aumento no se limitó a todo el período navideño, sino que fue particularmente significativo durante los días clave de celebración.

Solo los días 24 y 25 de diciembre, correspondientes a Nochebuena y Navidad, se movilizaron por los peajes nacionales 460,017 vehículos, una cifra sin precedentes.

Este volumen representa 102,966 vehículos más que los registrados en las mismas fechas del año pasado, lo que equivale a un incremento del 29 % en apenas dos días.

Las autoridades atribuyen este comportamiento al fortalecimiento de la actividad económica, el dinamismo del turismo interno y la tradición de reunificación familiar durante las festividades.

Asimismo, el aumento refleja una mayor confianza de la población en el uso de las principales vías del país y en la infraestructura vial habilitada para facilitar los desplazamientos.

RD Vial destacó que este flujo extraordinario implicó un esfuerzo adicional en la gestión y supervisión de los peajes, así como en la coordinación con otros organismos de seguridad vial.

El organismo valoró positivamente el comportamiento de los conductores y reiteró el llamado a mantener la prudencia en carretera, especialmente en períodos de alta circulación.

Finalmente, las cifras confirman que la Navidad 2025 se posiciona como una de las de mayor movilidad interna en la historia reciente, marcando un hito en el desplazamiento vehicular en la República Dominicana.