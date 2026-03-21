Reconocen trayectoria y aporte de ginecólogas del Cibao en emotivo acto en Santiago

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– En un acto cargado de reconocimiento y admiración, la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, Filial Norte, homenajeó a destacadas ginecólogas obstetras de diversas provincias de la región, resaltando su invaluable aporte al sistema de salud dominicano.

La actividad, celebrada el pasado 20 de marzo en los salones del laboratorio Rowefem, reunió a importantes figuras del ámbito médico, encabezadas por la directiva regional presidida por el doctor Ernesto Rodríguez, junto a su equipo ejecutivo y representantes de distintos núcleos de la especialidad.

El evento también contó con la presencia del presidente nacional de la entidad, doctor Julio Gonell, acompañado de miembros de la directiva nacional, quienes respaldaron este reconocimiento como una iniciativa que fortalece la valoración del ejercicio médico femenino en el país.

Durante la ceremonia fueron distinguidas 16 profesionales de la ginecología y obstetricia, entre ellas las doctoras Carmen Cid, María Guzmán, Elioset Castro, Griselda Pichardo, Dania Rodríguez, Irene Santos, Aura Delma Méndez, Carmen Hernández y Lourdes Guerrero, entre otras destacadas especialistas.

Asimismo, se reconoció la trayectoria de médicas como Rosaida Fañas, Raquel Rosso, Rosa Bienvenida Jiménez, Josefina Sirí, Rosa Eneida Espinal, Clara Santillán y Lourdes Perdomo, quienes han contribuido significativamente al bienestar de miles de pacientes en la región Norte.

La conducción del acto estuvo a cargo de la doctora Clara Artiles, presidenta de la Sociedad Dominicana de Medicina Materno Fetal, quien aportó solemnidad y dinamismo a la actividad, que también contó con la participación de representantes del laboratorio anfitrión.

Como parte del programa, la doctora Rosa Peralta Palacios impartió la conferencia magistral titulada “La sexualidad después de los 50 años de edad”, abordando un tema de gran relevancia para la salud integral de la mujer y reafirmando el compromiso de la entidad con la educación continua y la actualización médica.

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