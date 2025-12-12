Reconocen a Fiduciaria Reservas como Mayor

La institución administra activos superiores a los RD$3,300 millones y posee utilidades netas que superan los RD$400 millones

La Fiduciaria Reservas fue reconocida como el Mayor Estructurador del mercado de valores de la República Dominicana, en la VII Edición de los Premios BVRD 2025 de la Bolsa de Valores.

Al recibir el reconocimiento, el doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, resaltó las cualidades de Fiduciaria Reservas, empresa que administra activos superiores a los RD$3,300 millones y posee utilidades netas que superan los RD$400 millones.

Esta importante distinción destaca la calidad de las estructuras financieras de la Fiduciaria Reservas como uno de los principales generadores de recursos viales y sus aportes al fortalecimiento del mercado de valores del país.

Es la primera vez que un presidente de un banco recibe este reconocimiento, lo que resalta la relevancia que Banreservas asigna a esta premiación de una de sus subsidiarias.

Andrés Vander Horst, vicepresidente ejecutivo de Fiduciaria de la empresa, consideró que el premio representa un reconocimiento al esfuerzo y entrega de un equipo comprometido con el desarrollo del país.

Dijo, además, que la organización que dirige en 2025 ha coordinado más de 270 fideicomisos, dentro de los cuales se encuentra la colocación del primer tramo del tercer programa de emisión del Fideicomiso RD-Vial y la emisión de renta fija más grande en la historia del mercado de valores dominicano.

Este premio es una muestra del crecimiento sostenido de la Fiduciaria Reservas y evidencia su firme posicionamiento en el mercado de valores local.

El doctor Aguilera también estuvo acompañado en la premiación por Juan Mustafá, vicepresidente ejecutivo senior de Empresas Subsidiarias; Andrés Vander Horst, vicepresidente ejecutivo de Fiduciaria Reservas; y Juan Carlos Mañón, director financiero y de contabilidad.