Reconocen a Alpha en premiación de la Bolsa de Valores

Santo Domingo. – Alpha Puesto de Bolsa obtuvo el premio en la categoría “Programa de Autorregulación del Mercado (ARM)” en la VII Edición de los Premios BVRD 2025, tras registrar el mayor volumen negociado de los títulos que representan las curvas de referencia del mercado durante el último año. Este resultado marcó el tercer reconocimiento para la empresa en este renglón.

El Premio ARM fue otorgado por la Bolsa de Valores de la República Dominicana como parte de un proceso que identifica a los puestos de bolsa con mayor aporte a la formación de precios en el mercado local. Los Premios BVRD se enfocan en los actores que operaron mayores volúmenes en los mercados primarios y secundarios a través de la plataforma de negociación de la entidad organizadora.

Santiago Camarena, Vicepresidente Ejecutivo de Alpha, afirmó: “Este reconocimiento refleja el trabajo del equipo para sostener operaciones consistentes y mantener estándares que aportan a la dinámica del mercado de valores del país”.

Este posicionamiento ha sido respaldado por una gestión orientada al desarrollo de soluciones de inversión eficientes y accesibles. Alpha es uno de los principales intermediarios financieros del mercado dominicano, especializado en la administración de carteras y finanzas corporativas, y ejecuta operaciones de intermediación de valores dirigidas tanto a inversionistas individuales como corporativos.

Estas soluciones se integran a su aplicación móvil, mediante la cual los usuarios pueden abrir cuentas, consultar sus portafolios y acceder a oportunidades del mercado. Esta plataforma ha permitido ampliar el alcance de los servicios y fortalecer la capacidad operativa para una gestión más ágil y efectiva de los recursos.