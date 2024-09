Recluta dominico boricua muere en academia de policía estatal de Massachusetts por golpes violentos; padres exigen investigación y justicia

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ El recluta dominico boricua Enrique Delgado García de 25 años de edad murió el viernes después de recibir golpes en un entrenamiento en la academia de la Policía Estatal de Massachusetts, generando reacciones masivas de la comunidad en Worcester mientras su madre, dominicana Sandra García, su padrastro, José Pérez y otros familiares reclaman justicia y una investigación independiente transparente y creíble.

La madre dijo ayer que el recluta que fue criado por Pérez como padrastro y es hijo biológico de un puertorriqueño, quedó con el cerebro destrozado, todos los dientes rotos y el cuello fracturado, además de otras lesiones.

“No entiendo por qué fue tan duro si era solo un entrenamiento”, dijo la madre. “Quiero que me lo expliquen, que el estado me explique qué pasó con mi hijo, ¿por qué le pegó tan fuerte que lo mató, que le destrozó el cerebro y le rompió todos los dientes a mi hijo y también le fracturó el cuello a mi hijo”, añadió la señora García en una entrevista ayer lunes con Telemundo Nueva Inglaterra y el canal 10 de la cadena NBC News, cuestionando la información que originalmente le dio la comandancia de la academia situada en el suburbio de New Braintree en la ciudad de Worcester (Massachusetts).

Ella reveló que en la academia se le dijo que su hijo perdió el conocimiento y había sufrido “una crisis médica” mientras entrenaba el boxeo y tácticas defensivas en la institución.

El caso no puede ser investigado por la fiscalía de Worcester por un conflicto de interese ya que Delgado García trabajaba en ese Ministerio Público, y se buscará una agencia externa para que se encargue de clarificar su muerte.

A Delgado García le faltaban tres semanas para graduarse de oficial de la Policía Estatal, lo que era su sueño más anhelado.

Un portavoz de la policía estatal dijo que el equipo médico de la academia respondió de inmediato después de que Delgado García dejara de responder. Determinaron que necesitaba atención médica urgente y lo llevaron al hospital, donde murió.

Pero la madre del recluta dijo diciendo que no entiende cómo murió en un ejercicio de entrenamiento y la madre insiste en creer en que fue golpeado y herido.

El entrenamiento en esa academia cuenta con encuentros físicos para defenderse de placajes, puñetazos y otros ataques.

Un portavoz de la policía estatal no especificó el tipo de ejercicio en el que participó Delgado García pero se dijo que estaba en una pelea de boxeo.

Delgado García residía en Worcester e ingresó al programa de entrenamiento en abril. La graduación está programada para el el 9 de octubre.

Antes de su muerte, Delgado García estaba rodeado de familiares, seres queridos y compañeros de clase durante la ceremonia bilingüe, que culminó con la imposición de su insignia de policía, dijo un portavoz de la policía estatal.

El juramento del cargo fue administrado por dos trabajadores civiles de la Policía Estatal de Massachusetts que se desempeñan como comisionados según la ley estatal que permite a la gobernadora nombrar a dichos oficiales.

El cuerpo de Delgado-García fue transportado desde el Centro Médico UMass Memorial donde fue declarado muerto a la oficina del médico forense en el suburbio de Westfield el sábado.

“El asunto está bajo revisión y la revisión ha estado activa y en curso desde que nos notificaron del incidente el jueves”, dijo Lindsay Corcoran, portavoz de la oficina del fiscal de distrito del condado de Worcester, en un comunicado el sábado.

Delgado García trabajó una vez como defensor de testigos de víctimas en la fiscalía.

El fiscal de distrito no dio un cronograma sobre cuándo la investigación podría arrojar nueva información sobre la muerte de Delgado García.

Un portavoz de la Asociación de la Policía Estatal dirigió las preguntas de los periodistas sobre lo que le sucedió a Delgado García a la policía estatal.

El coronel John Mawn Junior de la policía estatal dijo en un comunicado que su departamento está comprometido a brindar apoyo y recursos a la familia, amigos y compañeros reclutas de la academia del aprendiz Delgado García en los próximos días y semanas mientras enfrentan esa pérdida inimaginable.

“Enrique era un joven excelente que se dedicó al servicio de los demás como miembro de la 90.ª Tropa de Entrenamiento de Reclutas y en su anterior función como defensor de testigos de víctimas en la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Worcester”, agregó Mawn. “En su breve tiempo con la Policía Estatal, Enrique demostró una extraordinaria capacidad para aprender y un deseo de brindar excelentes servicios policiales a la gente de Massachusetts.

“Causó una impresión inmediata en sus compañeros de clase y en el personal de la academia. Según todos los informes, Enrique poseía y mostraba todas las cualidades que lo habrían convertido en un policía excepcional con amabilidad y compasión, dedicación, compromiso, y voluntad de trabajar duro para mejorar y un fuerte deseo de ayudar a los demás”, dijo Mawn.

La oficina del fiscal de distrito celebró una conferencia de prensa ayer lunes para actualizar informaciones sobre su investigación.

El fiscal de distrito Joseph Early Junior dijo que su oficina no puede ser imparcial porque Delgado García solía trabajar para ellos y por eso está buscando transferir la investigación a otra agencia.

No dijo quién sería el investigador principal y no será otra oficina del fiscal porque también emplean a investigadores de la policía estatal y no pueden ser completamente imparciales.

“Debido a esta relación cercana, alguien más se ocupará de este asunto”, dijo Early. “No hay forma de que esta oficina pueda manejar esto”.

“Mi preocupación es que no podamos investigar, y quiero que lo haga alguien que no tenga interés en su resultado”, dijo el fiscal del distrito.

Early dijo que habló con cuatro entidades diferentes en el estado el viernes sobre hacerse cargo de la investigación, pero hasta que no se transfiera la investigación, los detectives de la policía estatal asignados a su oficina continuarán investigando la muerte de Delgado García.

“Tenemos un conflicto, pero no podemos detener la investigación”, dijo. “Seguirán investigando como lo harían con cualquier otro caso y trabajarán con quien se encargue de este asunto”.

Señaló que se ha completado una autopsia, pero que no se han publicado la causa y la forma de la muerte porque el informe de la autopsia no se ha finalizado. Dijo que hay un video del incidente y confirmó que ocurrió en un cuadrilátero de boxeo.

El fiscal se emocionó varias veces durante la conferencia de prensa y tuvo que hacer una breve pausa mientras contaba lo querido que era Delgado García.

“Todos en nuestra oficina querían a Enrique Delgado García”, dijo.

Destacó que Delgado García trabajó en su oficina hasta abril, cuando se fue para cumplir el sueño de toda su vida de convertirse en un policía estatal de Massachusetts.

“Este es un momento de duelo para la familia y los seres queridos de Enrique”, dijo.

“Es un momento desgarrador y trágico. Enrique trabajó constantemente para mejorar la vida de los demás. Fue uno de los primeros en ayudar a las víctimas o a sus compañeros de trabajo. Siempre lo hizo con una de las sonrisas más grandes que jamás haya visto. Era una persona única”, describió el fiscal.

La madre de Delgado García y otros miembros de la familia estuvieron presentes en la conferencia de prensa pero no quisieron hablar. El fiscal pidió a los medios que respetaran su privacidad. Más de una docena de ex compañeros de trabajo de Delgado García en la oficina del fiscal de distrito también asistieron.

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey emitió un comunicado en el que dice que estaba desconsolada por la pérdida de Delgado García.

“Era un miembro querido de su clase de la academia, conocido por su compasión y devoción al servicio. Este es un momento devastador para todos los que lo conocieron y amaron, y llevamos a la familia de Enrique y a su comunidad de la Policía Estatal en nuestros corazones”, dijo.

Delgado García era miembro de la 90ª Tropa de Entrenamiento de Reclutas en la Academia de Policía del Estado de Massachusetts en New Braintree.

“Dejó de responder durante un ejercicio de entrenamiento de tácticas defensivas. El equipo médico de la academia, que incluye personal del UMass Memorial Medical Center en Worcester, respondió de inmediato y prestó ayuda”, dijo la academia.

El personal médico determinó que se requería atención médica urgente, dijo la policía estatal, y el joven fue trasladado en ambulancia al hospital local, donde murió al día siguiente.

El padrastro de Delgado García dijo que su hijo estaba en el hospital con una fractura de cráneo y daño cerebral después de múltiples golpes en la cabeza.

La familia confirmó a Telemundo Nueva Inglaterra que el joven había sido desconectado y murió.

“Ay mi hijo amado, ¿porqué?, mi hijo era muy bueno, me mataron mi niño. Entonces me lo declararon supuestamente con el cerebro destrozado, el doctor dice que mi hijo tiene es como si fuera que hubiese tenido un accidente en un carro que fuera a 100 millas por hora, del golpe tan fuerte que le dio ese muchacho a mi hijo”, dijo la madre.

“Como familia pedimos una explicación de algo que pasó tan rápido y realmente estamos consternados, la familia está destruida”, dijo el padrastro que es dominicano.

Se informó que el padre biológico y otros familiares del joven cadete viajen desde Puerto Rico a Boston en las próximas horas para unirse al dolor de los padres radicados en Massachusetts.