Serie de incendios sacude Nueva York y deja víctimas dominicanas

Por Ramón Mercedes

Una serie de incendios registrados en los últimos días en la ciudad de Nueva York ha dejado un saldo trágico de fallecidos, heridos y decenas de familias afectadas, en medio de una creciente preocupación por la seguridad en edificaciones residenciales.

El incidente más reciente ocurrió la madrugada de este lunes en Alto Manhattan, donde tres dominicanos fallecieron y al menos 11 personas resultaron heridas, algunas en estado crítico, tras un incendio en un edificio de seis niveles ubicado en la calle Dyckman.

Las autoridades informaron que el fuego se originó en el segundo piso del inmueble, provocando una rápida movilización de equipos de emergencia que trabajaron intensamente para controlar las llamas y rescatar a los residentes.

Otros incendios recientes también han dejado múltiples víctimas. En Jackson Heights, Queens, un siniestro dejó 16 heridos, incluidos 14 bomberos, mientras que otro incidente en la misma zona provocó lesiones a seis bomberos y cinco civiles.

En El Bronx, un incendio en la avenida Belmont cobró la vida de dos personas y dejó varios heridos, mientras que otro fuego en la calle 184 ocasionó un fallecido adicional y seis personas lesionadas.

Asimismo, en el sector de Flushing, en Queens, un incendio en un edificio residencial dejó cuatro víctimas mortales, incluyendo al menos un niño, evidenciando la gravedad de estos eventos recientes.

En otros casos, como el ocurrido en College Point, no se registraron heridos debido a que el edificio estaba vacío, mientras que en Yonkers, más de 20 familias quedaron sin hogar tras la destrucción de 16 apartamentos, aunque sin pérdidas humanas.

En conjunto, estos siniestros han requerido la intervención de cerca de 2,000 bomberos, además de policías, paramédicos y personal de la Cruz Roja, quienes han brindado asistencia a los afectados.

Ante esta situación, el Departamento de Bomberos de Nueva York reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener cerradas las puertas durante incendios para evitar la propagación del fuego, una medida clave para salvar vidas en este tipo de emergencias.