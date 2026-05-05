Cuestionan credibilidad candidata al congreso D-13 oponente de Adriano Espaillat

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- La candidata socialista a la Cámara de Representantes por el Distrito 13, Darializa Avila Chevalier, oponente de Adriano Espaillat, propone abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) mientras recibe donaciones vinculadas a empresas de vigilancia usadas por esta agencia.

Revelaciones publicadas por el influyente medio anglosajón New York Post han generado cuestionamientos sobre la coherencia política de la candidata socialista demócrata, quien ha abogado públicamente por la abolición del ICE, mientras acepta contribuciones de individuos vinculados a empresas tecnológicas que colaboran con sistemas de vigilancia utilizados por agencias gubernamentales.

De acuerdo con el reportaje del Post, la campaña de Chevalier recibió donaciones de Palantir Technologies y Dataminr. Estas empresas han sido señaladas por su participación en el desarrollo de herramientas utilizadas por fuerzas del orden para monitorear protestas y apoyar operaciones migratorias, incluyendo aquellas relacionadas con ICE.

Los reportes de Chevalier también muestran donaciones de Aidan Duffy, un ingeniero de Palantir que trabaja en la controvertida plataforma Foundry de la empresa, la cual fue utilizada por la administración Trump para recopilar datos sobre estadounidenses.

ICE también utiliza herramientas de Palantir para identificar a inmigrantes priorizados para deportación.

La situación ha despertado críticas entre observadores políticos y miembros de la comunidad, quienes cuestionan cómo una candidata puede promover la eliminación de una agencia federal mientras acepta apoyo financiero de personas vinculadas a compañías que, según múltiples reportes, facilitan su funcionamiento.

“Es una contradicción evidente”, señalan analistas. “No se puede, por un lado, condenar el sistema de vigilancia y control migratorio, y por otro beneficiarse de redes financieras conectadas a ese mismo sistema”.

El tema plantea interrogantes sobre la consistencia del discurso político en un momento en que los votantes demandan mayor transparencia y alineación entre principios y acciones.

Asimismo, el reportaje señala que, según una encuesta interna realizada por la propia campaña de Chevalier, el congresista Espaillat mantiene una amplia ventaja en la contienda primaria, a celebrarse el próximo 23 de junio.

A la candidata Chevalier también se le critica en el distrito por su afiliación al socialismo, un sistema político fracasado que ha llevado a la ruina a los países donde se ha implementado, como Cuba y Venezuela.

“Con su plataforma socialista, ella quiere hacer que NYC fracase económicamente como Cuba y Venezuela”, dijo Pedro Garrido, propietario de una bodega en el Alto Manhattan.

“Los socialistas prometen y prometen, solo para que la gente vote por ellos, y a la larga empeoran la situación de la gente”, dijo Diana Pichardo, residente de Inwood.