Realizarán POWERLAB SUMMIT

SANTO DOMINGO.- 25 de febrero del 2026 se realizará el POWERLAB SUMMIT, una conferencia magistral y paneles para inspirar, conectar y transformar. El evento marcará el inicio de un nuevo año de retos y oportunidades, explorando los cuatro pilares que impulsan a las empresas y a las personas: finanzas, tecnología, branding y mindset. La inteligencia artificial será el gran motor que unirá estas áreas, acelerando el crecimiento y redefiniendo la forma en que pensamos y hacemos negocios.

Contará con cuatro paneles de 30 minutos protagonizados por líderes y referentes de República Dominicana de los cuatro sectores en cuestión y una conferencia magistral de cierre a cargo de la speaker internacional Coral Santoro, reconocida como una de las estrategas más influyentes en crecimiento y transformación con tecnología con más 4 millones de seguidores en sus plataformas digitales. Allí comparte un mensaje directo, disruptivo y motivador que despierta mentalidades, activa decisiones y transforma resultados.

Bajo el sello de VYN Global, lidera foros internacionales, programas ejecutivos y consultoría empresariales que impulsan la expansión real de emprendedores, creadores de contenido y equipos corporativos en distintas partes del mundo.

El evento se realizará el 25 de febrero 2026 en el Garden Tent de El Embajador y cuenta con la producción de LAB events, Milenio y Max Life, especializados en experiencias high-end para las top brands de República Dominicana. Las entradas ya están disponibles en tuboleta.com.do. En @labevents podrán recibir más información sobre el Summit y los panelistas de finanzas, tecnología, branding y mindset.