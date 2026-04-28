INAPA anuncia saneamiento de cañada La Pava para transformar la vida de familias en Nizao

Bartolo García

Nizao, Peravia.– El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, presentó este martes el proyecto de saneamiento de la cañada La Pava, una importante obra de infraestructura que busca mejorar la calidad de vida de miles de familias del municipio de Nizao, en la provincia Peravia.

La intervención abarcará una extensión de 5.5 kilómetros y contará con una inversión aproximada de RD$489,078,818.64, beneficiando directamente a más de 9,000 habitantes durante los próximos 25 años, además de garantizar mejores condiciones para el crecimiento poblacional de esta pujante demarcación.

Arnaud explicó que esta obra responde a un compromiso asumido por el presidente Luis Abinader, quien durante una reunión del Gabinete de Agua Potable y Construcción dispuso su ejecución como parte de las prioridades del Gobierno para llevar soluciones reales a las comunidades.

Durante la presentación, el funcionario detalló que las constantes inundaciones provocadas por la cañada La Pava pasarán a ser parte del pasado, gracias a la construcción de un moderno sistema de conexiones de imbornales, red pluvial colectora, registros prefabricados y canalización con construcción de canal.

Asimismo, informó que el proyecto incluirá un importante componente de embellecimiento urbano, con paisajismo en el entorno de la cañada, además de la construcción de un parque con área de juegos, gazebo, gimnasio y otros espacios recreativos y culturales para el disfrute de toda la comunidad.

“Con este proyecto vamos a llevar tranquilidad a las familias que muchas veces fueron sorprendidas por las inundaciones que provocaba la falta de canalización y saneamiento”, expresó Wellington Arnaud, al destacar que esta obra representa salud, seguridad y bienestar para los residentes.

Los sectores que serán impactados con esta intervención incluyen Mono Mojado, centro del pueblo, Ciudad Nueva, Don Gregorio y otras comunidades de la zona sur de Nizao. En la actividad estuvieron presentes el diputado Luis Báez, el alcalde de Nizao Iván Reyes, el alcalde de Baní Santo Ramírez, la periodista Altagracia Salazar y otras autoridades de la provincia Peravia.