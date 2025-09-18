Real Federación Dominicana de Pádel  firma acuerdo con Visa y Banreservas

La Real Federación Dominicana de Pádel, Visa y Banreservas firmaron un acuerdo quecontempla beneficios exclusivos, descuentos en la inscripción a los torneos organizados por la Federación y acceso a certificaciones especiales para sus tarjetahabientes, que contribuirán a continuar fomentando el crecimiento y organización de ese deporte en el país.

Josep Isern Diego, presidente de la federación deportiva; Antonia Subero Martínez, vicepresidente Negocios Electrónicos de Banreservas; y Gustavo Turquía, gerente general de Visa en República Dominicana, firmaron el convenio en la sede del Centro Tecnológico de la institución bancaria.

“Este acuerdo no sólo incluye aspectos de beneficios para nuestros tarjetahabientes Visa Banreservas, sino de apoyo al crecimiento de este deporte en nuestro país. El banco de todos los dominicanos dice presente, de la mano con Visa, para traer experiencias inolvidables a nuestros clientes”, afirmó Antonia Subero.

Isern Diego dijo que “para la Real Federación Dominicana de Pádel esta alianza es clave para fortalecer el interés de los dominicanos en seguir practicando este deporte. Estamos emocionados con todo lo que tenemos planificado con la Federación en beneficio del pádel en nuestro país; y ver este deporte en pleno apogeo nos llena de orgullo”.

Gustavo Turquía, de Visa, expresó su agradecimiento porque Banreservas y la Federación le hayan permitido esta alianza, que traerá experiencias únicas para los tarjetahabientes. “El pádel -precisó- es un deporte que ha crecido de manera exponencial en República Dominicana en los últimos años y tenemos certeza de que nuestros clientes se sentirán halagados con esta nueva alianza y los beneficios que sus tarjetas Visa Banreservas traerán para este deporte”.

La iniciativa de Banreservas con Visa y la Real Federación Dominicana de Pádel busca posicionar las Tarjetas de Crédito Visa Banreservas como la principal opción de los clientes aficionados al pádel, además de atraer otros al portafolio y premiar a los actuales.

Entre los beneficios para los tarjetahabientes de Visa Banreservas se encuentran: 20% de descuento en las inscripciones a torneos, kits de bienvenida personalizados e invitaciones a eventos seleccionados.