RD se prepara para recibir delegaciones de más 80 países que participarán en Asamblea del ICPEN que preside Eddy Alcántara

Santo Domingo. – La República Dominicana se convertirá en epicentro mundial de la protección de los derechos del consumidor con la celebración en esta capital de la Asamblea de la Red Internacional de Protección y Aplicación de la Ley de Consumo (ICPEN), un evento sin precedentes que reunirá a delegaciones de más de 80 países de los cinco continentes.

La actividad, que contará con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, y de funcionarios del gobierno, legisladores, diplomáticos acreditados en el país y representantes de organismos internacionales, se llevará a cabo del 30 de septiembre al 3 de octubre de este año, en el Hotel Sheraton.

De acuerdo a un comunicado de prensa, la actividad será dirigida por el presidente del ICPEN y director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, quien ha destacado que esta asamblea consolida al país como referencia global en la defensa de los derechos de las personas consumidoras.

Se informó que el encuentro agrupará a expertos internacionales para debatir sobre temas de alta relevancia, como los desafíos del comercio electrónico, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, así como la sostenibilidad, el consumo responsable, la publicidad engañosa y las prácticas comerciales desleales.

Dijeron que delegaciones de Estados Unidos, España, Alemania, Japón, Brasil, México, así como representantes de la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), participarán en las jornadas de trabajo, donde se abordarán mecanismos de cooperación internacional y estrategias conjuntas para fortalecer la equidad y transparencia en los mercados.

Con este evento, el país no solo refuerza su compromiso con los consumidores dominicanos, sino que también abre la puerta a vínculos estratégicos con organismos internacionales, fortaleciendo la cooperación global en la protección de los derechos de los ciudadanos de todo el mundo.

