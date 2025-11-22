RD se posiciona en el mapa global de semiconductores durante participación de Abinader en reunión anual de la SIA

Bartolo García

San José, California.– El presidente Luis Abinader participó este jueves en la reunión anual de la Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA), una de las plataformas más influyentes del sector tecnológico global, donde reafirmó que la República Dominicana avanza con decisión hacia su integración al ecosistema internacional de microelectrónica.

El mandatario destacó que el país ya cuenta con una estrategia nacional formalizada mediante el Decreto 324-24, la cual establece un marco para promover la instalación de empresas dedicadas a la producción de semiconductores y manufactura avanzada.

“Este encuentro nos permite mostrar nuestras capacidades y abrir nuevas puertas para atraer inversiones que generen empleos de calidad e impulsen la transformación de nuestra economía”, expresó Abinader en su intervención.

Resaltó que la industria de semiconductores mueve más de tres trillones de dólares al año, por lo que representa una gran oportunidad de crecimiento para la República Dominicana.

De igual manera, indicó que la instalación de una sola empresa de este sector puede generar inversiones cercanas a los 700 millones de dólares, así como impulsar el desarrollo de un talento altamente especializado.

Durante el evento, la República Dominicana fue presentada como un hub emergente de manufactura y logística para abastecer al mercado norteamericano, gracias a su estabilidad macroeconómica, infraestructura moderna y ubicación estratégica en la cuenca del Caribe.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó, aseguró que el país ha venido ejecutando una agenda de fortalecimiento institucional y cooperación internacional, enfocada en insertarse en cadenas globales de valor tecnológicas.

“República Dominicana está lista para construir relaciones estratégicas con los líderes globales de la industria y avanzar hacia un ecosistema competitivo para la manufactura tecnológica”, afirmó Bisonó.

El funcionario subrayó que la integración a este sector no solo diversifica la economía, sino que promueve un crecimiento sostenible con empleos mejor remunerados.

Previo a la reunión anual de la SIA, la delegación dominicana sostuvo encuentros bilaterales con CEO’s y altos directivos de empresas líderes del sector, en busca de impulsar futuras inversiones en el país.

Estas reuniones también abordaron iniciativas de cooperación tecnológica y desarrollo de capital humano en áreas vinculadas a la microelectrónica, automatización y robótica.

La participación del presidente Abinader en este evento es considerada un paso estratégico dentro de los esfuerzos por posicionar al país como un destino confiable y competitivo para nuevas industrias de alto valor agregado.

El Gobierno dominicano apuesta a que el sector de semiconductores se convierta en uno de los pilares de su transformación económica, alineado a la visión de mayor innovación, productividad y estabilidad social.

La reunión de la SIA reunió a ejecutivos, académicos, autoridades y especialistas de todo el mundo, interesados en la seguridad tecnológica y la resiliencia de las cadenas de suministro.

El presidente Abinader concluyó su agenda destacando que la República Dominicana seguirá expandiendo sus alianzas con actores estratégicos para asegurar un futuro tecnológico más sólido y competitivo.

