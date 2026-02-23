RD proyecta ante la OCDE y CEPAL su estrategia “Meta 2036” para duplicar el tamaño de su economía

El director del CNC, Peter Prazmowski, destaca en la reunión del Grupo de Aprendizaje entre Pares (PLG) que el nuevo modelo de gobernanza dominicano ya registra 14 “victorias tempranas” en eficiencia y regulación.

Santo Domingo– El director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad (CNC), Peter Prazmowski, representó a la República Dominicana en la reunión del Grupo de Aprendizaje entre Pares (Peer Learning Group, PLG) sobre la Revisión de Políticas de Transformación Productiva (PTPR), un foro de alto nivel liderado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El encuentro se desarrolló en el marco de la Iniciativa de la OCDE para el Diálogo sobre Cadenas Globales de Valor, Transformación Productiva y Desarrollo, consolidándose como una plataforma estratégica para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de políticas públicas orientadas al crecimiento productivo, la competitividad y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.

Durante su intervención en el panel “Del diseño a la implementación: políticas de transformación productiva en América Latina y el Caribe”, Prazmowski presentó los avances de Meta RD 2036, una iniciativa impulsada por el presidente Luis Abinader con el objetivo de duplicar el Producto Interno Bruto (PIB) de la República Dominicana en una década, mediante un nuevo modelo de gobernanza productiva basado en la coordinación público-privada.

En su exposición, el director del CNC identificó tres desafíos estructurales que han limitado históricamente el desarrollo productivo del país: la desconfianza entre los sectores público, privado y la sociedad, la brecha entre la planificación y la ejecución de políticas, y la debilidad en los mecanismos de coordinación institucional, factores que inciden directamente en la efectividad de las estrategias de crecimiento.

Ante este contexto, explicó que Meta RD 2036 no constituye un plan adicional, sino una plataforma dinámica y permanente de articulación y co-creación, orientada a movilizar a los principales actores económicos y sociales para identificar obstáculos al crecimiento, priorizar soluciones concretas y garantizar su ejecución efectiva.

Prazmowski destacó, la implementación de mecanismos estructurados de seguimiento y aprendizaje continuo, que permiten evaluar resultados, ajustar estrategias y fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia, lo que ha facilitado la obtención de 14 victorias tempranas, especialmente en áreas vinculadas a la eficiencia de procesos, mejora regulatoria y fortalecimiento del capital humano.

“La transformación productiva exige pasar del diseño a la acción, con una gobernanza sólida, coordinación efectiva y una visión compartida de país. La calidad de la colaboración público-privada es determinante para alcanzar un crecimiento sostenible, inclusivo y sostenido”, afirmó.

En este espacio, la experiencia dominicana fue analizada junto a autoridades económicas de la región, entre ellas Gabriela García, ministra de Economía de Guatemala; Felipe Giesteira, secretario adjunto de Desarrollo Industrial de Brasil; Yago Rodríguez, en representación de la Agencia de Emprendimiento e Innovación del Gobierno Colombiano; Marcos Llinás, director de Desarrollo Productivo de la CEPAL, quien presidió el debate.

La jornada técnica abordó tres pilares fundamentales para el desarrollo productivo regional: gobernanza institucional, financiamiento para la transformación productiva y sostenibilidad, resaltando la importancia de la cooperación entre gobiernos, organismos multilaterales y sector privado para generar impactos estructurales de largo plazo.