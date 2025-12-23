RD Inclusiva impulsa la reflexión nacional con su IV Seminario sobre Discapacidad

Bartolo García

Santo Domingo.– La Fundación RD Inclusiva celebró el IV Seminario sobre Discapacidad titulado “Más allá de las barreras, uniendo voluntades”, en conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre.

La actividad se desarrolló en el auditorio Rvdo. P. Ramón Alonso Beato de la Universidad Católica de Santo Domingo, congregando a cientos de participantes, entre profesionales de distintas áreas, padres, estudiantes y personas interesadas en la inclusión social.

Como cada año, el seminario se presentó con un enfoque renovado y más profundo, abordando temas vinculados a la inclusión, los derechos de las personas con discapacidad, las políticas públicas y experiencias de vida que inspiran y transforman.

El evento se consolidó como un espacio de actualización y formación, ofreciendo herramientas prácticas que permiten a los asistentes incidir de manera positiva en sus entornos familiares, laborales y comunitarios.

La presidenta de la Fundación RD Inclusiva, Priyanka Rodríguez, reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, destacando que la inclusión requiere voluntad, conocimiento y trabajo sostenido.

Rodríguez expresó que este seminario es una muestra de lo que se puede lograr cuando distintos sectores de la sociedad unen esfuerzos para construir un país más humano, accesible y solidario.

En un contexto donde aún persisten barreras sociales, educativas y estructurales, el seminario fue valorado como una iniciativa de alto impacto para la República Dominicana, al visibilizar desafíos y proponer soluciones concretas.

La jornada permitió crear redes de apoyo y articulación entre familias, profesionales e instituciones, fortaleciendo una visión integral sobre cómo abordar la discapacidad desde múltiples perspectivas.

El seminario contó con la participación de más de diez conferencistas, incluyendo profesionales de la medicina, la psicología, el derecho, la educación y las políticas públicas, así como testimonios de vida que generaron reflexión y empatía.

Entre los temas tratados se abordaron la relación entre discapacidad y familia, la psicología del bienestar, el uso de sustancias psicoactivas, los derechos y marcos legales, las políticas públicas y las experiencias de superación personal.

Dentro del panel de expertos participaron el Dr. Milcíades Franjul, el Dr. Secundino Palacios Carpio, la Dra. Patricia Acra, Miguel Montaño, la Licda. Katherine A. Rodríguez, el Lic. Rafael Pérez y el Lic. Jean Christofer Pérez, quienes aportaron miradas técnicas y humanas al debate.

Un momento especial fue el panel de padres de niños dentro del Trastorno del Espectro Autista, integrado por Jhon Wayne, Rafael Delio Gómez, Michael Monegro, David Rodríguez y José Luis Marcelino, moderado por el psicólogo Heisenberg Drullard.

La jornada incluyó además una presentación musical a cargo de Jhon Wayne, dedicada a los padres y madres que enfrentan desafíos diarios, acompañada de un llamado a la empatía y a la comprensión social.

El IV Seminario sobre Discapacidad contó con el respaldo de diversas instituciones públicas y privadas, cuyos aportes fortalecieron la calidad y el alcance del evento, reafirmando que la inclusión es una responsabilidad compartida por toda la sociedad.