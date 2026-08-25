RD cierra participación en ITF Cotecc U12 Team Competition con destacada actuación de sus tenistas

SANTO DOMINGO.- La República Dominicana concluyó su participación en el ITF Cotecc U12 Team Competition SR3, celebrado del 16 al 18 de agosto de 2026 en Santo Domingo, con una jornada que permitió medir el desarrollo y el nivel competitivo de sus principales talentos de la categoría Sub-12.

El equipo femenino dominicano se coronó ante su similar de Puerto Rico, mientras que Elaine Martínez fue la campeona de manera individual, tras vencer en la final a la favorita, Hannah Josephs, por 6-1 y 6-4.

Aparte de Martínez, en el equipo campeón dominicano se destacó Amalia Rosario y Zoe Gomera. El capitán fue Marcelle De León.

El evento tuvo a Wilson Joya como réferi, asistido por Francisco de los Santos.

Datos de las jornadas

La representación dominicana tuvo presencia en las ramas masculina y femenina.

En la jornada inaugural, disputada el domingo 16 de agosto, Dominicana 1 femenina dispuso de Puerto Rico 2-1. Amalia Rosario superó a Madison Rivera por 6-4 y 7-6, mientras que Elaine Martínez derrotó a Emma Dubon 6-1 y 6-0. En dobles, Puerto Rico obtuvo 1 punto.

En la rama masculina, Dominicana 2 cayó 2-1 ante Puerto Rico en una jornada de buen nivel competitivo. Nicolás Dionisio venció a Rodrigo Farach 6-4, 6-0, mientras que Marcelo López superó a Elías Santana en un cerrado encuentro definido por 6-2, 5-7 y [10-7]. La pareja dominicana se impuso posteriormente en dobles por 6-2, 7-5.

El lunes 17 de agosto se produjo un duelo entre representaciones dominicanas en la categoría masculina. Dominicana 1 se impuso 3-0 sobre Dominicana 2, con victorias de Rodrigo Farach sobre Thiago Méndez por 6-4, 6-1 y de Elías Santana ante Óscar Cañizares por 6-0, 6-2. El dobles también favoreció a Dominicana 1 por 6-3, 6-3.

En el cuadro femenino, Dominicana 1 venció 2-1 a Dominicana 2. Abril Flores superó a Amalia Rosario por 7-5, 6-1, mientras Elaine Martínez derrotó a Amanda Pichardo por 6-2, 6-2. En dobles, Martínez y Rosario dieron cuentas de Flores y Pichardo, con 6-4 y 6-3.

La jornada final, celebrada el martes 18 de agosto, tuvo nuevamente como protagonista a Puerto Rico. En femenino, Puerto Rico derrotó 3-0 a Dominicana 2.

En masculino, Puerto Rico superó 3-0 a Dominicana 1.

El evento tuvo el patrocinio de Seaboard Energía Limpia, El Nuevo Diario y Courtyard by Marriott Santo Domingo.