INTRANT intensifica fiscalización y retiene vehículos pesados por violaciones a normas de tránsito

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), junto a la DIGESETT y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), fiscalizó 28 vehículos pesados por circular sin los permisos correspondientes y cometer otras violaciones a la Ley Núm. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Las intervenciones fueron desarrolladas en diferentes puntos del Gran Santo Domingo, la autopista Duarte y la carretera 6 de Noviembre, como parte de los controles dirigidos a regular la circulación de vehículos de carga y fortalecer la seguridad vial. El director ejecutivo del INTRANT, mayor general retirado Juan Manuel Méndez García, anunció que los operativos serán incrementados y extendidos a otras zonas del territorio nacional.

Como resultado de las jornadas, las autoridades informaron la retención de 54 vehículos en total, incluyendo 15 patanas y otros 13 vehículos pesados que no disponían de las autorizaciones requeridas para circular. Asimismo, fueron retenidas 26 motocicletas por violar la luz roja de los semáforos, una de las conductas que las instituciones buscan enfrentar mediante el reforzamiento de la fiscalización.

Los equipos también levantaron 11 actas por circulación indebida en el carril izquierdo. De acuerdo con el informe de las autoridades, siete de esas infracciones fueron pagadas y los vehículos posteriormente despachados, mientras otras cuatro permanecían pendientes de pago al momento de ofrecerse el balance de las operaciones.

Las autoridades explicaron que las retenciones de los vehículos pesados estuvieron relacionadas con incumplimientos de las disposiciones que regulan la circulación y operación del transporte de carga. Los controles forman parte de una política preventiva dirigida a reducir conductas que puedan generar riesgos para conductores, pasajeros y peatones en las principales vías del país.

En las jornadas participaron decenas de colaboradores de la Dirección de Supervisión y Control de Sanciones del INTRANT, acompañados por agentes de la DIGESETT y personal del MOPC. Los equipos realizaron labores de inspección, supervisión y verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos para vehículos pesados y motocicletas.

El INTRANT informó que estas acciones continuarán como parte de la estrategia de “tolerancia cero” frente a las infracciones que comprometan la movilidad y la seguridad vial. Los operativos se realizan bajo las disposiciones de la Ley Núm. 63-17 y el Decreto Núm. 258-20, que establece el Reglamento de Transporte de Cargas, con el propósito de fortalecer el orden y el cumplimiento de las normas en las carreteras del país.