Vicealcaldesa Mariana Moreno pide reivindicar el 6 de septiembre como símbolo de identidad y liderazgo de Santiago

Bartolo García

Santiago, R.D. – La vicealcaldesa de Santiago, Mariana Moreno, llamó a fortalecer la conciencia ciudadana sobre la trascendencia histórica del 6 de septiembre de 1863, al considerar que esta fecha representa uno de los acontecimientos que contribuyeron a construir la identidad, el sentido de pertenencia, la valentía y la capacidad de organización que caracterizan a Santiago y al pueblo dominicano.

Durante las actividades conmemorativas celebradas en la Fortaleza San Luis, Moreno sostuvo que el 6 de septiembre debe trascender su condición de efeméride para convertirse en una fecha de reflexión nacional sobre la Guerra Restauradora y la defensa de la soberanía. “Recordar el 6 de septiembre es rememorar de dónde venimos, los sacrificios que hicieron nuestros antepasados y los valores que debemos preservar”, expresó.

La funcionaria resaltó la particularidad del proceso histórico dominicano, señalando que el país tuvo que conquistar su independencia y posteriormente luchar para restaurarla. En ese contexto, afirmó que la Guerra Restauradora demostró la capacidad de un pueblo para enfrentar estructuras militares superiores mediante liderazgo, organización territorial, unidad y voluntad colectiva, elementos que, a su juicio, continúan teniendo vigencia.

Moreno puso especial énfasis en el papel desempeñado por Santiago y la región del Cibao durante la Guerra Restauradora, destacando su capacidad de organización política, económica, militar y social. Recordó además los planteamientos de Pedro Francisco Bonó sobre la importancia que tuvo la economía del tabaco cibaeño para financiar la causa restauradora y contribuir posteriormente al desarrollo de la naciente democracia dominicana.

“Detrás de la victoria restauradora hubo producción, economía, organización comunitaria, liderazgo y una extraordinaria capacidad para convertir los recursos del territorio en instrumentos de defensa de la soberanía”, sostuvo la vicealcaldesa. Consideró que estos antecedentes reflejan una tradición histórica de liderazgo territorial de Santiago que debe servir como referencia para proyectar el desarrollo presente y futuro de la ciudad.

La vicealcaldesa planteó que la conmemoración del 6 de septiembre no debe limitarse a ceremonias y actos protocolares, sino utilizarse para promover el conocimiento de la historia local entre estudiantes, familias y comunidades. Señaló que los restauradores entendieron la importancia de organizar el territorio, movilizar comunidades, establecer alianzas y mantener una causa común, experiencias que pueden aportar enseñanzas frente a los desafíos actuales.

Moreno vinculó ese legado histórico con temas contemporáneos y afirmó que Santiago necesita continuar avanzando en innovación, cohesión social, protección ambiental, ordenamiento territorial y competitividad. “La mejor manera de honrar a quienes defendieron nuestra soberanía es demostrar que también somos capaces de construir colectivamente el futuro”, manifestó, al considerar que la memoria histórica debe convertirse en una plataforma para impulsar nuevas transformaciones.

Finalmente, Mariana Moreno exhortó a instituciones educativas, culturales, comunitarias y gubernamentales a promover una mayor valoración del significado del 6 de septiembre, especialmente entre las nuevas generaciones. La vicealcaldesa sostuvo que la fecha debe servir para reafirmar los valores de valentía, estrategia, unidad y patriotismo que marcaron la Restauración y para inspirar la construcción de un Santiago y una República Dominicana más soberanos, democráticos, solidarios y preparados para afrontar los desafíos del futuro.