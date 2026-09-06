Abinader inaugura carretera de RD$844.6 millones que conecta El Rubio con Los Corocitos

Bartolo García

Santiago, R.D. – El presidente Luis Abinader inauguró este sábado la carretera El Rubio–Los Corocitos, en el municipio de San José de las Matas, una vía asfaltada por primera vez que busca mejorar la conectividad de las comunidades de la Sierra y facilitar el transporte de su producción agrícola. La obra, ejecutada por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), comprende 13.2 kilómetros y representó una inversión de RD$844,615,013.15.

La nueva carretera permitirá reducir a aproximadamente 25 minutos el tiempo de viaje hacia San José de las Matas, además de mejorar el acceso a diferentes comunidades de la zona. Abinader sostuvo que la infraestructura responde a una necesidad histórica de los residentes y contribuirá a facilitar el traslado de productos agrícolas, estudiantes y personas que requieren servicios de salud, además de generar nuevas oportunidades económicas.

El mandatario explicó que la intervención forma parte de una política gubernamental dirigida a realizar inversiones en comunidades ubicadas en las proximidades de presas y cuencas hidrográficas, como una forma de reconocer su contribución a la producción de agua y energía. “Estamos haciendo lo justo con la provincia de Santiago y con la Sierra, para devolverle lo que por muchos años no se hizo”, manifestó Abinader.

El jefe de Estado destacó además la importancia económica de Santiago, provincia que, según indicó, concentra más del 10 % de la población dominicana y aporta cerca del 15 % del producto interno bruto. Aseguró que las obras desarrolladas en la Sierra responden a prioridades identificadas mediante consultas con alcaldes, juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, y reiteró que su administración continuará atendiendo las principales necesidades de infraestructura de la región.

El administrador general de EGEHID, Rafael Salazar, explicó que la intervención fue más allá de la colocación de asfalto e incluyó trabajos de rasante, aceras, contenes, canaletas, alcantarillas, muros de gaviones, cortes de taludes y sistemas de drenaje. Estas soluciones fueron incorporadas debido a las pendientes, los deslizamientos y las dificultades de circulación que afectaban la zona durante los períodos de lluvia. Salazar informó que con esta carretera EGEHID supera las 20 obras inauguradas en la Sierra.

La alcaldesa del distrito municipal El Rubio, Ivanova Ramos, valoró la construcción como una respuesta a una demanda histórica de los residentes, mientras la dirigente comunitaria Johanny Rodríguez afirmó que la carretera pone fin a años de dificultades de acceso para Los Corocitos. Rodríguez recordó que las condiciones anteriores complicaban el traslado de productos agrícolas, la asistencia de los estudiantes a los centros educativos y la movilización de pacientes durante situaciones de emergencia.

Abinader exhortó a los residentes a contribuir con la conservación de la infraestructura y aseguró que continuarán las inversiones en la Sierra. EGEHID informó que mantiene trabajos en otras vías, entre ellas las correspondientes a Pananao y Los Corrales, además de evaluar la ampliación de puentes de un solo carril. Con la apertura de El Rubio–Los Corocitos, el Gobierno busca fortalecer el circuito vial de la Sierra y mejorar las condiciones para la producción agrícola, el comercio y el acceso a servicios básicos.