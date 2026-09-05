Joheirry Mola hace historia y devuelve a República Dominicana la corona de Miss Mundo tras 44 años

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – La dominicana Joheirry Mola Domínguez conquistó la corona de Miss Mundo 2026, convirtiéndose en la segunda representante de República Dominicana en alcanzar el título y poniendo fin a una espera de 44 años desde el triunfo de Mariasela Álvarez en 1982. Su victoria provocó numerosas reacciones de celebración y reconocimiento en el país.

De Asia la corona viaja a América. 🔥🥳



Joheirry Mola, de República Dominicana 🇩🇴, es proclamada como la ganadora de la edición 75 del #MissWorld. 💠



1.ª finalista: España 🇪🇸

2.ª finalista: Malasia 🇲🇾 pic.twitter.com/AQnXnf8TGe — FarandulerosVE (@FarandulerosVe) September 5, 2026

El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña estuvieron entre las autoridades que felicitaron públicamente a la nueva Miss Mundo. A través de la red social X, Abinader destacó la trascendencia del triunfo y escribió: “Hoy hiciste historia al conquistar para la República Dominicana la corona de Miss Mundo, 44 años después de nuestra primera victoria”, resaltando además la preparación y el mensaje proyectado por la joven durante el certamen.

Mola, de 24 años, es profesora de cuarto grado y enseña las materias de Language y Social Studies, pese a haber cursado estudios universitarios en Dirección y Gestión Empresarial en la Universidad Iberoamericana (Unibe). La nueva reina mundial ha explicado que encontró en la educación primaria una vocación que le permite combinar la enseñanza con su interés por generar un impacto positivo en niños y comunidades.

Nacida en Nueva York, Estados Unidos, Mola se trasladó a Santo Domingo cuando tenía seis años y es hija de padres dominicanos: su madre es oriunda de La Vega y su padre del Distrito Nacional. Aunque nació fuera del territorio nacional, la joven se define como “dominicana de pura cepa” y ha resaltado la determinación, firmeza, fuerza y valentía entre las características que identifica con la mujer dominicana.

Su participación en los concursos de belleza, según ha explicado, estuvo motivada desde temprana edad por la posibilidad de utilizar esa plataforma para impulsar causas sociales. “Servir con amor transforma el mundo”, ha señalado Mola al describir su filosofía de vida, insistiendo en que para ella una corona representa mucho más que belleza y constituye una oportunidad para ayudar y generar cambios en la sociedad.

Ese enfoque se refleja en su trabajo junto a Voices Of Tomorrow, organización con la que desarrolla un proyecto dirigido a crear un programa de enseñanza del inglés para niños residentes en comunidades vulnerables. La iniciativa busca contribuir a formar una nueva generación bilingüe, ampliar sus oportunidades educativas y profesionales y ofrecer mejores perspectivas de futuro.

Con su coronación, Joheirry Mola se une a Mariasela Álvarez como las únicas dominicanas que han conquistado Miss Mundo, separadas por más de cuatro décadas. Su victoria combina ahora su trayectoria como educadora, su proyecto social y su participación en los certámenes de belleza, convirtiéndola en una nueva representante internacional de República Dominicana y devolviendo al país una de las coronas más importantes de los concursos mundiales.