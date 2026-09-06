Margarita Cedeño confía en que Juan Manuel Méndez pueda recuperar el orden en las calles

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – La exvicepresidenta de la República Margarita Cedeño expresó su confianza en que la gestión de Juan Manuel Méndez García al frente del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) contribuya a recuperar el orden y fortalecer la seguridad vial ante uno de los principales desafíos que enfrenta el país en materia de movilidad.

Cedeño hizo la valoración a través de su cuenta en la red social X, luego de observar una entrevista de Méndez García en el programa El Despertador, de Grupo SIN, donde el funcionario abordó los problemas del tránsito dominicano y las principales líneas de trabajo que pretende desarrollar. “Esta entrevista del General Juan Manuel Méndez, director del INTRANT, me devuelve la esperanza y fortalece mi confianza en que podemos recuperar el orden y la seguridad en nuestras calles”, expresó.

La exvicepresidenta sostuvo que los ciudadanos tienen derecho a desplazarse por las vías públicas sin miedo, ansiedad o amenazas derivadas de conductas imprudentes, por lo que consideró indispensable garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito de manera igualitaria. A su juicio, ordenar las calles no constituye únicamente un problema de movilidad, sino también de respeto, convivencia ciudadana y protección de la vida.

Cedeño resaltó además la experiencia, capacidad gerencial y vocación de servicio de Méndez García como cualidades que podrían contribuir a enfrentar la situación del tránsito. “Su experiencia, capacidad de gerencia y vocación de servicio representan una oportunidad para avanzar en este desafío que nos concierne a todos”, manifestó, al tiempo que recordó que detrás de cada conductor, motociclista y peatón existe una familia que espera su regreso seguro a casa.

Las declaraciones se producen mientras la nueva dirección del INTRANT plantea entre sus principales líneas de acción fortalecer la rectoría del sistema, garantizar el cumplimiento de la Ley 63-17 y mejorar la coordinación entre las instituciones responsables del tránsito y el transporte. Méndez García ha señalado que su gestión estará abierta al diálogo, pero mantendrá firmeza en la aplicación de las disposiciones legales.

La exvicepresidenta también pidió evitar que las diferencias partidarias interfieran en las políticas destinadas a reducir los riesgos en las vías. “Cuando se trata de proteger vidas y hacer cumplir la ley, el país debe estar por encima de cualquier diferencia política”, afirmó Cedeño, quien abogó por una visión de movilidad centrada en las personas y en la responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanos.

Finalmente, Cedeño deseó sabiduría y fortaleza a Juan Manuel Méndez para enfrentar el desafío de ordenar el tránsito dominicano, mientras el director del INTRANT ha reiterado que alcanzar mejoras sostenibles requerirá la participación de autoridades, conductores, motociclistas, peatones y otros sectores. El respaldo de la exvicepresidenta coloca nuevamente en el debate público la necesidad de avanzar hacia calles más organizadas, con mayor cumplimiento de la ley y mejores condiciones de seguridad vial.