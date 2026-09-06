Abinader descarta imponer candidato y promete reglas claras en la carrera presidencial del PRM

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – El presidente Luis Abinader aseguró que no tiene candidato ni pretende imponer a quien representará al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en las próximas elecciones presidenciales, afirmando que esa decisión corresponderá exclusivamente a los miembros de la organización mediante los mecanismos democráticos establecidos.

Durante el acto de proclamación de las nuevas autoridades del PRM, Abinader estableció como prioridad garantizar una competencia interna democrática, institucional e imparcial, en la que los diferentes dirigentes con aspiraciones presidenciales puedan participar bajo las mismas condiciones. Asimismo, advirtió que las posiciones dentro del Estado no deberán utilizarse para obtener ventajas durante el proceso.

“Cuando llegue el momento, todos los compañeros y compañeras con aspiraciones legítimas deben encontrar un partido institucional, democrático, imparcial y unido, donde puedan competir con reglas claras y donde nadie utilice posiciones públicas para obtener ventajas indebidas”, expresó el mandatario ante dirigentes y militantes de la organización oficialista.

Abinader también descartó que la candidatura presidencial pueda definirse mediante una decisión personal desde la Presidencia de la República o la dirección partidaria. “Serán los perremeístas, mediante los mecanismos democráticos de nuestra organización, quienes van a decidir. Y después será el pueblo dominicano quien tenga la última palabra”, sostuvo, al insistir en que ninguna aspiración individual puede situarse por encima de los intereses colectivos del partido.

El jefe de Estado reconoció que habrá competencia entre los diferentes liderazgos que buscan encabezar la boleta presidencial del PRM, pero llamó a evitar que esas diferencias provoquen fracturas internas. “Habrá competencia y debe haberla. Pero al terminar cada competencia debemos seguir siendo compañeros, porque nuestro adversario no está dentro de este partido”, manifestó.

En ese contexto, Abinader señaló que los principales adversarios que debe enfrentar la organización son la desigualdad, la inseguridad, las amenazas a la democracia y la falta de oportunidades, por lo que exhortó a dirigentes y militantes a mantener la cohesión durante el proceso de renovación y definición de las futuras candidaturas.

El pronunciamiento del mandatario, realizado durante el cierre de la Convención Ordinaria Nacional y la proclamación de las nuevas autoridades del PRM, marca la línea política que pretende establecer para la carrera hacia la candidatura presidencial: imparcialidad de la dirección, reglas claras, igualdad entre aspirantes y respeto a la decisión de la militancia. El desafío será mantener la unidad del partido mientras sus principales figuras avanzan hacia la competencia electoral de 2028.