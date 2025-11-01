RD activa plan humanitario para repatriar dominicanos varados en Jamaica tras paso del huracán Melissa

El Gobierno dominicano anunció una operación especial de repatriación para los ciudadanos que se encuentran en Jamaica y han sido afectados por el paso del huracán Melissa, fenómeno atmosférico que ha dejado afectaciones en diversas zonas de la isla caribeña.

A través de un acuerdo con la aerolínea dominicana Arajet, se dispusieron vuelos humanitarios gratuitos para garantizar el retorno seguro de los dominicanos que así lo requieran, priorizando su bienestar en este momento de emergencia.

Según se informó, los vuelos iniciarán este sábado 1 de noviembre a las 11:00 de la mañana desde Kingston, con destino al Aeropuerto Internacional de Las Américas, en Santo Domingo.

La Embajada de la República Dominicana en Jamaica será la encargada de evaluar cada solicitud de repatriación, con el objetivo de asegurar un proceso ordenado, transparente y equitativo para todos los afectados.

Las autoridades diplomáticas recordaron que esta medida busca brindar apoyo inmediato a quienes se han visto en condiciones vulnerables por los efectos del ciclón, que ha generado interrupciones en servicios, transporte y actividades cotidianas en Jamaica.

Para atender casos de emergencia y ofrecer información sobre el procedimiento, la Embajada habilitó dos líneas directas: el teléfono consular +1 (876) 260-0649 y el número de la embajada +1 (876) 633-7765.

Tanto el Gobierno dominicano como la aerolínea reiteraron su compromiso con la protección de los ciudadanos en el extranjero, especialmente durante situaciones de crisis climáticas o naturales.

“Desde el inicio del fenómeno atmosférico Melissa, hemos monitoreado su impacto en Jamaica y otros destinos. Estamos ofreciendo las facilidades y el auxilio necesarios a través de nuestros vuelos”, expresó el fundador y CEO de Arajet, Víctor Pacheco.

De acuerdo con los planes establecidos, los primeros dominicanos repatriados llegarán al país este mismo sábado a las 1:30 de la tarde, marcando el inicio de un operativo humanitario que continuará en los próximos días.

Además del vuelo de este sábado, Arajet confirmó que habrá otro vuelo humanitario el próximo martes, asegurando espacio para los ciudadanos que aún permanezcan en situación de necesidad.

Como medida adicional, la aerolínea otorgará a todos los pasajeros afectados por el huracán la posibilidad de reprogramar sus vuelos hacia y desde Jamaica sin ningún costo adicional durante los próximos 15 días.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos coordinados entre el Estado dominicano y el sector privado para asistir a la diáspora en momentos críticos, garantizando apoyo y acompañamiento institucional.

Arajet, reconocida en 2023 como la Mejor Aerolínea Nueva del Mundo y con operaciones en dos bases principales en Santo Domingo y Punta Cana, destacó que su misión incluye servir como puente seguro para los dominicanos en el exterior.

Con estas acciones, República Dominicana reafirma su compromiso humanitario y su capacidad de respuesta ante emergencias internacionales, enviando un mensaje de solidaridad y respaldo a los connacionales que se encuentran fuera del territorio nacional en momentos de dificultad.