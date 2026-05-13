Raymond Rodríguez resalta importancia del Congreso Internacional de Geopolítica para el país

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– El presidente de la Fundación GBC, Raymond Rodríguez, destacó el impacto positivo del Primer Congreso Internacional de Geopolítica República Dominicana 2026, organizado por el Centro de Pensamiento Estratégico Dominicano (CEPED), como un espacio fundamental para analizar el papel del país en el contexto global actual.

Rodríguez sostuvo que este tipo de iniciativas permiten comprender con mayor profundidad los acontecimientos internacionales y sus repercusiones en la economía, la seguridad y el desarrollo de la República Dominicana.

“La política moderna no puede limitarse únicamente a los asuntos internos; debemos entender las decisiones internacionales y cómo impactan nuestro país”, expresó durante su participación en el evento, al tiempo que felicitó al organizador Manuel Cruz por la realización del congreso.

El dirigente señaló que en el mundo actual la estabilidad de los países, el crecimiento económico y la seguridad nacional dependen en gran medida de factores globales, donde la geopolítica juega un rol determinante en la toma de decisiones y en las relaciones entre naciones.

Asimismo, afirmó que espacios como este contribuyen a formar una ciudadanía más consciente y preparada frente a los desafíos internacionales que afectan directamente la realidad dominicana y regional.

Raymond Rodríguez también hizo un llamado a los jóvenes a prepararse y aprovechar este tipo de encuentros académicos y estratégicos, destacando la importancia de comprender el entorno geopolítico para participar de manera más informada en la vida pública y profesional.

El Primer Congreso Internacional de Geopolítica reunió en Santo Domingo a diplomáticos, académicos, funcionarios gubernamentales, representantes del sector empresarial y expertos internacionales provenientes de México, España y República Dominicana, consolidándose como un espacio de análisis sobre los retos y oportunidades del escenario global.