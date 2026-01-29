Raquel Peña y embajadora de EE. UU. refuerzan la cooperación bilateral desde Santiago

Bartolo García

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, recibió a la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, durante una visita oficial al Monumento a los Héroes de la Restauración, en Santiago de los Caballeros, como parte de una jornada orientada a fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países.

Peña fungió como anfitriona del recorrido por este emblemático espacio histórico y cultural, símbolo de la identidad nacional y de la memoria patriótica dominicana, resaltando su valor como punto de encuentro para el diálogo institucional y la cooperación internacional.

Durante la visita, la embajadora estuvo acompañada por la diputada Soraya Suárez, así como por el senador de la provincia de Santiago, Daniel Rivera; Melany Rodríguez González, directora del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA; y María Belissa Ramírez, directora del Monumento a los Héroes de la Restauración.

La comitiva recorrió diversos espacios culturales y educativos del Monumento, donde la diplomática estadounidense destacó que la relación entre Estados Unidos y la República Dominicana trasciende lo económico y se fundamenta también en valores compartidos como la fe, la solidaridad y el respeto institucional.

La vicepresidenta y la embajadora coincidieron en que este tipo de intercambios fortalecen los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones, contribuyendo al desarrollo y bienestar de sus pueblos.

Al concluir la visita al Monumento, Leah Francis Campos sostuvo un intercambio con la diputada Soraya Suárez, en el que expresó sentirse identificada con su labor legislativa, especialmente en temas vinculados a la defensa de la vida, la familia, la lucha contra el hambre y la ética en la gestión pública.

Como parte de su agenda en Santiago, la vicepresidenta Raquel Peña asistió como invitada especial a la conferencia “Santiago como corazón productivo”, ofrecida por la embajadora de los Estados Unidos ante líderes empresariales y representantes del sector productivo.

Durante su ponencia, Campos definió a Santiago y a la región del Cibao como uno de los principales motores económicos de la República Dominicana, resaltando su dinamismo en áreas como la manufactura, las zonas francas, la agroindustria, el comercio y la logística.

La diplomática señaló que el Cibao posee una posición estratégica para atraer manufactura avanzada y nuevos encadenamientos productivos, valorando además el liderazgo del Gobierno dominicano en su integración a cadenas de suministro globales y sectores tecnológicos emergentes.

Campos también subrayó el carácter histórico de los vínculos bilaterales, afirmando que la República Dominicana ha sido uno de los aliados más constantes y confiables de los Estados Unidos en el Caribe.

En su intervención, destacó la importancia de la seguridad fronteriza, la protección del empleo y la estabilidad institucional como pilares para garantizar la prosperidad compartida entre ambos países.

La conferencia fue organizada por la Cámara de Comercio y Producción de Santiago y reunió a autoridades locales, empresarios y miembros del sector productivo, consolidándose como un espacio de diálogo sobre inversión, cooperación y desarrollo económico.

La agenda incluyó además un recorrido por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde se conocieron avances en investigación científica y programas de cooperación internacional.

La visita continuó en el Centro Cultural Eduardo León Jimenes y el Centro Cultural Dominico Americano, donde ambas autoridades destacaron la cultura y la educación como ejes del desarrollo sostenible y de la relación entre la República Dominicana y los Estados Unidos.

La jornada concluyó reafirmando el compromiso de ambas naciones con una relación estratégica basada en valores compartidos, institucionalidad democrática y una visión común de progreso y bienestar para sus ciudadanos.