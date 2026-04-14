Raquel Peña supervisa daños por lluvias en Bahoruco y activa asistencia a comunidades afectadas

Bartolo García

La vicepresidenta Raquel Peña visitó este martes varias comunidades de la provincia Bahoruco afectadas por las recientes lluvias, con el objetivo de evaluar los daños y coordinar acciones de asistencia en favor de las familias impactadas.

El recorrido incluyó las localidades de El Estero y Jaragua, donde la funcionaria constató las consecuencias de la crecida del río El Manguito, fenómeno que provocó inundaciones y afectaciones en viviendas, caminos vecinales y áreas productivas.

La visita fue realizada por disposición del presidente Luis Abinader, como parte del seguimiento que da el Gobierno a las comunidades afectadas por los fenómenos atmosféricos en distintas zonas del país.

Durante su estadía, Peña sostuvo un encuentro con comunitarios en el Centro Tecnológico Comunitario de El Estero, donde escuchó de primera mano las necesidades de los residentes y socializó posibles soluciones para enfrentar futuras eventualidades.

Como medida inmediata, el Gobierno dispuso la entrega de 800 raciones alimenticias a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria, para apoyar a las familias más vulnerables de la zona.

Asimismo, las autoridades anunciaron la realización de un levantamiento técnico que permitirá cuantificar los daños, con miras a la entrega de enseres del hogar y la reparación de techos en viviendas afectadas.

La vicepresidenta aseguró que el Gobierno mantendrá un acompañamiento constante en estas comunidades hasta lograr su recuperación, mientras que las autoridades locales informaron que se continuará el monitoreo permanente ante posibles nuevas lluvias.