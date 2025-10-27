Raquel Peña lanza plan nacional para intervenir cañadas y prevenir inundaciones

Bartolo García

San Cristóbal, RD. – En respuesta a los efectos provocados por el paso del huracán Melissa, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, anunció la puesta en marcha de un programa especial de intervención de cañadas a nivel nacional, con el objetivo de prevenir inundaciones y reducir riesgos en comunidades vulnerables.

El anuncio fue realizado durante un recorrido por zonas afectadas en San Cristóbal y Santo Domingo Norte, donde la funcionaria supervisó los daños ocasionados por las lluvias y coordinó junto a las autoridades locales las acciones inmediatas de limpieza y recuperación.

“Estamos aquí por instrucciones del presidente Luis Abinader. Vamos a dar una respuesta oportuna, como siempre lo ha hecho este Gobierno. Estas intervenciones permitirán salvar vidas y proteger a las familias que viven en zonas vulnerables”, expresó la vicepresidenta durante su visita.

Peña explicó que el programa contará con un presupuesto especial y será ejecutado mediante una coordinación interinstitucional que incluirá al Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Obras Públicas, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y los ayuntamientos locales, priorizando las comunidades con mayores afectaciones.

La vicepresidenta enfatizó que la meta del Gobierno no se limita a reparar los daños provocados por los fenómenos naturales, sino también a reforzar la infraestructura de drenaje y canalización de aguas para mitigar riesgos futuros. “La prioridad del Gobierno ha sido y seguirá siendo la gente. Cada acción que ejecutamos busca fortalecer la capacidad de prevención del país ante los cambios climáticos”, afirmó.

Durante el recorrido, Peña destacó que las medidas preventivas adoptadas antes del impacto del huracán Melissa contribuyeron a evitar pérdidas humanas mayores y garantizar una respuesta rápida y coordinada.

“Melissa fue un fenómeno atípico, de rápida evolución, pero logramos actuar con anticipación. Gracias a la labor de las instituciones de respuesta, pudimos contener los efectos más graves y asistir de inmediato a las familias afectadas”, sostuvo.

En San Cristóbal, la vicepresidenta visitó el sector Simón Bolívar, donde conversó con residentes y verificó el estado de las viviendas afectadas por la crecida de cañadas. Allí, instruyó al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) a acelerar los trabajos de saneamiento y reconstrucción de casas dañadas.

Asimismo, en Santo Domingo Norte, Peña recorrió la comunidad de El Hoyo de Boronota, una de las más afectadas por las lluvias, donde personal del Plan Social de la Presidencia distribuyó raciones alimenticias, colchonetas, sábanas, mosquiteros y otros insumos esenciales para las familias desplazadas.

La funcionaria estuvo acompañada por la gobernadora de San Cristóbal, Pura Casilla, el senador Gustavo Lara, el alcalde Nelson de la Rosa y representantes del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), quienes coordinaron acciones conjuntas para la recolección de escombros y la limpieza de cañadas obstruidas.

En Santo Domingo Norte, participaron la alcaldesa Betty Gerónimo, la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana, y representantes del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal), quienes se sumaron a los operativos de asistencia.

Peña aseguró que este nuevo plan nacional de intervención de cañadas será permanente y estratégico, integrando obras hidráulicas, muros de contención, drenajes pluviales y campañas de educación ciudadana sobre el manejo adecuado de residuos sólidos.

“La prevención no solo depende del Estado, sino también de la conciencia comunitaria. Debemos mantener las cañadas limpias y libres de basura. Cada acción cuenta para proteger la vida y el entorno”, subrayó la vicepresidenta.

El Gobierno, a través del COE y el Plan Social, continuará desplegando brigadas en los municipios más afectados, mientras se avanza en la evaluación de daños y la rehabilitación de infraestructuras críticas. Peña reiteró que el compromiso del presidente Abinader es “no dejar a ninguna familia atrás” en el proceso de recuperación post huracán.

