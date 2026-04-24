Raquel Peña invita a fortalecer la lectura frente al ruido de las redes sociales

Bartolo García

Santiago, RD.– En el marco de la Primera Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026 y la conmemoración del Día Internacional del Libro, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, hizo un llamado a cultivar el hábito de la lectura en medio del constante ruido que generan las redes sociales y la desinformación.

Durante su conferencia magistral titulada “Leer en Medio del Ruido”, la vicemandataria expresó que la lectura representa una decisión esencial en tiempos donde múltiples distracciones compiten por la atención de las personas, especialmente de los jóvenes.

“Vivimos en una época de ruido permanente, donde los ríos de la desinformación y de las redes sociales compiten por nuestra atención. Y, aún así, sigue esperándonos una elección esencial: leer”, manifestó Peña ante los asistentes.

La también presidenta del Gabinete de Educación señaló que leer debe asumirse como un acto consciente que permite recuperar el silencio interior, fortalecer el pensamiento propio y desarrollar una especie de “sordera selectiva” frente a aquello que dispersa.

Asimismo, destacó que el verdadero desafío no consiste solo en comenzar a leer, sino en mantener ese hábito hasta convertirlo en parte fundamental de la vida cotidiana, exhortando a aprovechar la feria como una oportunidad para descubrir libros que acompañen a las personas a lo largo de sus vidas.

Raquel Peña reafirmó además el compromiso del Gobierno con la promoción de la lectura mediante iniciativas como Dominicana Lee, las Fiestas de Lectura y esta Feria Regional del Libro, orientadas a ampliar el acceso a los libros y fortalecer la cultura lectora en todo el país.

Como parte de su agenda, la vicepresidenta dejó inaugurado un maratón de lectura enfocado en la obra Don Quijote de la Mancha, una iniciativa que busca acercar a los jóvenes a los clásicos de la literatura y fomentar la lectura como una práctica colectiva y transformadora.