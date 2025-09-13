Raquel Peña inaugura Expo Mercado de Valores 2025 con llamado a inversión responsable

Bartolo García

SANTO DOMINGO, RD.- Con un corte de cinta simbólico y un recorrido por el Distrito Financiero, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó la inauguración de la Expo Mercado de Valores 2025, organizada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).

El evento, celebrado en el Hotel Real Intercontinental Santo Domingo, se desarrolla bajo el lema “Invertir con propósito” y busca promover la cultura financiera, el acceso ciudadano al mercado y la inversión responsable.

La expo tendrá lugar los días 12 y 13 de septiembre, con una agenda que incluye paneles, conferencias y dinámicas educativas abiertas a distintos públicos, desde inversionistas y empresarios hasta estudiantes y ciudadanos interesados.

En sus palabras de apertura, el superintendente Ernesto Bournigal Read destacó el crecimiento histórico del mercado de valores dominicano, que alcanzó en 2024 más de 710 mil transacciones, equivalentes al 193% del PIB nacional.

El funcionario resaltó el impacto positivo de los fondos de inversión en la generación de empleo y en el desarrollo económico, así como los avances en inclusión financiera a través de iniciativas como ProInversionista.

También anunció importantes mejoras regulatorias, entre ellas el nuevo Reglamento de Crowdfunding, así como un proceso de transformación digital con el lanzamiento de una plataforma web renovada, más intuitiva y funcional.

“Hoy reafirmamos nuestro compromiso con un mercado de valores que sea motor de desarrollo y plataforma de oportunidades. Este mercado no es solo una herramienta financiera: es una vía para construir progreso con visión, acción y confianza compartida”, expresó Bournigal Read.

Durante la inauguración se entregó una placa de reconocimiento al gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, por sus aportes al fortalecimiento y modernización del mercado de valores.

Al recibir la distinción, Albizu recordó los inicios del sector. “Hace 21 años, nadie pensaba ni creía que podíamos crear en República Dominicana un mercado de valores; me ha tocado jugar un papel importante dando apoyo sostenido desde el Banco Central a la Superintendencia”, manifestó.

El discurso central del acto estuvo a cargo del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quien expuso una panorámica sobre la economía nacional y su estrecha relación con el mercado de valores.

“El Gobierno está comprometido con la estabilidad macroeconómica; la estabilidad social es otro de los pilares de la economía dominicana y es innegociable para esta gestión”, subrayó Díaz.

La primera jornada reunió a actores clave del sector financiero y económico, entre ellos funcionarios, líderes empresariales, representantes de gremios e instituciones reguladoras, quienes coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo la confianza en el mercado.

Entre las actividades destacadas estuvo el panel “Puentes hacia el crecimiento: Soluciones del mercado para el empresariado”, donde se abordaron temas como el acceso a financiamiento, la transparencia y el papel del mercado de capitales en la expansión de las empresas.

Este sábado 13 de septiembre, la Expo Mercado de Valores 2025 abrirá sus puertas al público general con una jornada centrada en la educación financiera. Habrá charlas accesibles, actividades interactivas y espacios de orientación personalizada, buscando acercar el mercado de valores a la ciudadanía de manera práctica y cercana.